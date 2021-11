Laminaat kopen is niet gemakkelijk: of je nou op zoek bent naar watervast laminaat of naar laminaat gemaakt van een specifiek materiaal. Er zijn zoveel mogelijkheden om je laminaat mee te personaliseren. Ook zijn er veel verschillende soorten laminaat. Een greep uit deze soorten zijn:

Laminaat met en zonder v-groef

Bij het leggen van een nieuwe laminaatvloer is het belangrijk om te weten of je het laminaat met of zonder v-groef wilt leggen. Het verschil tussen laminaat met een v-groef ten opzichte van laminaat zonder v-groef is dat je bij het laminaat met v-groef eerder denkt aan een natuurlijke houten vloer, waar je bij laminaat zonder v-groef eerder denkt aan één geheel. Het laminaat zonder v-groef wordt vaak gebruikt in moderne woningen waarvan een strakke uitstraling centraal staat.

Laminaat met tegelmotief

Tegels zijn vaak duur in aanschaf, maar worden door velen gezien als een erg mooie vloerbedekking. Laminaat met tegelmotief biedt hier de uitkomst. Dit laminaat heeft de uitstraling van echte tegels in je huis, maar het gemak van laminaat.

Laminaat met houtuitstraling

Laminaat met houtuitstraling is een veel voorkomend soort laminaat. Dit laminaat doet lijken alsof je echt een houten vloer in huis hebt liggen. Een laminaatvloer is veel voordeliger dan een houten vloer, vandaar dat dit een interessante (budget) optie is.

Laminaat met betonlook

Een laminaatvloer met betonlook kan ingezet worden wanneer je een betonnen vloer een mooie uitstraling vindt hebben, maar de barsten in het beton en de koelte die deze vloerbedekking bieden niet wilt ervaren.

Laminaat met brede planken

Een laminaatvloer met extra brede planken zorgt vaak voor een wat luxere en een meer ruimtelijke uitstraling aan de woning. Meestal zijn deze planken 19 centimeter breed.