Verschillende soorten detachering

Wat is detachering precies en wat voor bureaus bestaan er? Bedrijven lenen detacheringspersoneel in wanneer zij voor een bepaald project over specifieke kennis moeten beschikken. Ook bij gewoon tijdelijk werk kan marketing detachering een uitkomst bieden. Detachering lijkt veel op uitzendwerk.

Waarom zou je voor detachering kiezen?

Wanneer je als starter kiest voor detachering, kun je een schat aan werkervaring opdoen in verschillende projecten. Veel mensen beginnen vanuit de detachering voor zichzelf. Dit komt omdat je vanuit de detachering een groot netwerk opbouwt.

Soorten

Bij de meest bekende vorm van detachering ligt het toezicht en de leiding bij de uitlener. Detachering wordt ook vaak gebruikt om tijdelijke personeelstekorten aan te vullen, voor werk dat gebruikelijk is bij het inlenende bedrijf. Hier ligt de leiding en het toezicht bij het inlenende bedrijf.

De detacheringsbureaus zijn er in verschillende soorten en maten. Er zijn bedrijven die hun eigen personeel detacheren. Vooral werving en selectiebureaus houden zich hiermee bezig. De meeste detacheringsbureaus zijn branchegericht. We zetten de detacheringsmogelijkheden voor jou op een rijtje:

Detachering via detacheringsbureau

Detachering via bedrijven

Detachering via een uitzendbureau

Detachering via een werving en selectiebureau

Ben jij geschikt voor detachering?

Het belangrijkste is dat jij als gedetacheerde flexibel bent. Dit komt omdat je regelmatig van omgeving, collega’s en werkzaamheden wisselt. Het is belangrijk dat je uitdaging zoekt en de leuke werkzaamheden jouw kant optrekt. Zo kun je jezelf optimaal ontwikkelen! Benieuwd of detachering iets voor jou is? Neem dan eens vrijblijvend contact op met Babbage Company.