Een verplichting BHV is er in ieder bedrijf en organisatie. Er zit hier geen verschil tussen of je werkt voor een salaris, als vrijwilliger of voor een non-profitorganisatie. Op elke werkplek geldt de verplichting BHV, maakt niet uit hoe groot het bedrijf is. Het is niet precies duidelijk hoeveel bhv’ers je in dienst moet hebben, maar ze moeten er wel zijn en in voldoende aantal. Het is aan de baas te bepalen hoeveel voldoende is.

Verplichting BHV hangt af van werkomgeving

Elke werkplek en werkomgeving is anders en daarom is het afhankelijk van de werkplek wat de verplichting BHV precies inhoudt. Sommige sectoren, zoals bouw zullen meer risico’s lopen, maar andere kantoorsectoren zullen dit veel minder hebben. Hoogwerkers lopen meer risico dan mensen die op de eerste verdieping achter een computer zitten. Daarom wordt de werkgever erop vertrouwd te kunnen inschatten welke hoeveelheid bhv’ers voldoende is voor de werkplek. Naast een bhv’er, kan het ook handig zijn om een hoofd of ploegleider BHV in te schakelen, vooral als er meerdere bhv’ers zijn.

Zorg ervoor dat je voldoet aan de verplichting BHV

Zorg er altijd voor dat je ten minste een bhv’er in dienst hebben. Je kunt er ook beter meer dan je denkt nodig te hebben in dienst hebben, zo loop je geen risico’s. Het is altijd handig om een bhv’er of meerdere te hebben. Zo kun je altijd een vervanger vinden als er een ziek of op vakantie is. Dan is er altijd een bhv’er aanwezig. Zo voldoe je altijd aan de verplichting BHV. Bij meerdere bhv’ers is een hoofd of ploegleider dus ook heel fijn. Deze kan dan de ploeg leiden en alles in goede banen leiden. Het is dan altijd fijn om een leidinggevende te hebben. Lees hier meer over wanneer een bhv’er verplicht is.