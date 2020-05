Een feestje geven is hartstikke gezellig, maar kan ook zeker voor stress zorgen. Heb je al je feestartikelen uit bijvoorbeeld een feestwinkel in Breda gekocht? De Feestspecialist XXL staat voor je klaar! Zijn er genoeg zitplekken? Is er genoeg ruimte voor iedereen? Door de bomen zie je het bos niet meer. Dit kan zorgen dat je dingen over het hoofd gaat zien die een echte dealbreaker kunnen zijn voor je gasten. En dat wil je natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen. Daarom hebben we hier drie fouten die je zoveel wilt vermijden op je feestje.

Niet genoeg eten

Je wilt je gasten natuurlijk niet laten verhongeren. Dat zullen ze zich namelijk het meest herinneren over je feest, en dat is niet de bedoeling. Zorg er dus voor dat je genoeg te eten hebt, en ook genoeg variatie. Sommigen houden van iets hartigs, en er zitten altijd wel een aantal zoetekauwen tussen. En een goed drankje dat bij het eten past is natuurlijk ook niet te missen. En als je wat overhoudt, heb je nog restjes voor de volgende dag, win-win dus!

Geen goede muziek of playlist

Muziek bepaalt voor een groot deel of je feest een succes is of niet. Het zorgt voor de sfeer, en beïnvloedt de sfeer van de gasten. Zet de muziek te hard en je kunt niemand meer verstaan, zet de muziek te zacht en je kunt het nauwelijks horen, laat staan er van genieten! Welke sfeer wil je creëren? Wat voor type feestje geef je? Zorg dat je muziek er op aansluit.

Té veel schoonmaken

Rommel is niet fijn. Maar wanneer je een feestje houdt zul je je moeten voorbereiden op een hoop troep na de tijd. Als je een controlfreak bent, of simpelweg niet tegen rommel kan, heb je waarschijnlijk de neiging om tijdens het feest al te gaan schoonmaken. Niet doen! Als je constant met een doek of een bezem rondloopt, worden je gasten ook bewust van de rommel. Daarnaast kan het dan ook gebeuren dat ze zich opgelaten gaan voelen, of niet welkom. Bewaar het schoonmaken dus voor het eind. Nog een kleine tip: gebruik plastic borden en bekers in plaats van glas om kapot glas te voorkomen.

Niemand is perfect en een feestje kan nooit vlekkeloos verlopen, dus fouten zullen gebeuren. Je kunt zoveel mogelijk je best doen om ze te voorkomen, maar wanneer er iets misgaat is weglachen het beste wat je kunt doen op het moment. Weer wat geleerd daarna. Hopelijk kunnen deze drie tips je feest toch nog naar een hoger level tillen.