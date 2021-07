Verlicht uw huis met LED-strips!

LED strips van INTO Led kunnen op primitieve en indirecte wijze voor verlichting van uw woning zorgen. Het maakt niet uit waar het op plakt: op het plafond, op de kast of lade… Ledlampen zijn er in verschillende vormen, maten en kleuren. In dit artikel vindt u verschillende mogelijkheden om het te gebruiken.

Breedte.

De breedte van een led strip kunt u zelf bepalen, er zijn dunne en dikke, breedte en korte led strips. De keuze ligt aan u, het gewenste effect ligt in uw handen. Als u wenst om spleten in de muur te maken dan kiest u best voor een breedte van minimum 3 cm breed. Voor een onrechtstreeks effect heeft u dan een bredere led strip nodig die ook nog onzichtbaar blijft.

Temperatuur.

De licht warmt op en het wordt aangeduid in kelvin. Het wisselt af van warm naar koud. De temperatuur van een heel warme led stip bedraagt ± 2.700 k. als de strip wat afkoelt dan is dat ± 3 500 k. de perfecte sfeer kunt u creëren door de juiste temperatuur van uw strip.

Kleurweergave.

De kleurweergave-index in het bereik van 0 tot 100 geeft aan hoe dicht bij natuurlijk licht is. Voor mooi licht moet je rekenen op een kleurweergave-index van 80. Professionals geven echter de voorkeur aan een kleurweergave-index van 90. U kunt uw handen onder lichtbronnen met verschillende kleurweergave-indexen leggen om dit kleurweergaveverschil zelf te testen.

Watt per meter.

Als u naar warme sfeerverlichting zoekt, zijn led-strips met 5 tot 10 watt (watt) per meter perfect voor u. Het kan gezegd worden dat hoe sterker het licht, hoe meer wattage er in elke meter licht zit, maar helaas, ligt uw energieverbruik dan ook wat hoger.

Sfeer creëren!

Zoals bij gewone ledlampen kunt u zelf uw sfeer creëren. U kunt bv voor een dimbaar model kiezen of voor een felle verlichting. Daarbij verschilt het licht van koel naar warm wit. U kunt zelfs voor led-strips kiezen die van kleur verandert. Het hangt allemaal van wat u wilt als sfeer.

Prijzen en kwaliteit!

U kunt led-tips online bestellen. Ze zijn er in verschillende prijzen en kwaliteiten. Als u zeker wilt zijn met de kwaliteit van een led-strip, dan neemt u het best contact met een professioneel vakman. Ook voor wat technische aspecten. Die vakman kan u dan verder helpen met adviezen over welk led-strip het best bij uw wensen past en kan zelfs de led-strip inrichten naar uw wens, dan bent u ook zeker van de kwaliteit en het beste resultaat. Het beste dat u kunt doen zijn de prijzen en kwaliteiten met elkaar vergelijken