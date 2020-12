Een bruiloft plannen is geen kleine onderneming. Ga je voor een Ford mustang trouwauto of een Audi trouwauto? En wil je een fotograaf of een videograaf? DJ of band? De keuzes zijn eindeloos. En dingen vergeten is dus niet ongebruikelijk, maar absoluut niet gewenst. Daarom hebben wij hier drie dingen opgesomd die je zeker niet moet vergeten voor de planning van je bruiloft.

Hou contactinformatie goed bij

Voor een bruiloft moet je ontzettend veel dingen regelen en ben je erg afhankelijk van vele partijen. Van je locatie tot je fotograaf en van je bruidstaart tot je DJ of band, al deze partijen moeten goed op elkaar afgestemd zijn. Wanneer er daarom iets verandert in je planning is het van belang dat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. En als je contactgegevens niet goed bewaart, kan een kleine verandering een enorme onderneming worden. Houd dit dus bij, bijvoorbeeld in een spreadsheet!

Zorg dat je comfortabele schoenen regelt

Je wilt tijdens je bruiloft er natuurlijk zo prachtig mogelijk uitzien. Dit is inclusief je paar hakken natuurlijk! Maar, een hele dag op hakken lopen is geen pretje. Maak het jezelf zo nu en dan gemakkelijk door comfortabele schoenen aan te trekken. Zo voorkom je blaren en een slecht humeur. Zorg er natuurlijk wel voor dat ze bij je jurk passen!

Zorg voor een goede variatie aan eten

Eten hoort natuurlijk ook bij je bruiloft, maar iedereen heeft weer een andere smaak, of misschien heeft iemand wel een allergie. Zorg er dus voor dat er voor iedereen wat wils is en dat de veganisten en de gasten die allergisch zijn niet worden buitengesloten.