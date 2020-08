Vergaderen? Het hoeft niet saai te zijn!

Een vergadering, cursus of overleg. Vaak zijn het de momenten waar tegenop gekeken wordt. Is het niet vanwege het onderwerp, dan wel vanwege de vaak stoffige locatie waar de meeting wordt gehouden. Een vergadering wordt tevens vaak even snel ergens tussendoor gepland. Is dit productief? Nee, vaak niet. Daarnaast is het echt een idee om eens te gaan vergaderen buiten het eigen kantoor of pand. Op zoek naar een unieke plek? Bekijk dan eens de vergaderlocatie in Woerden. Waarom vergaderen op een andere locatie goed kan zijn? Wij vertellen het je graag.

Inspiratie

Hoe gek het ook klinkt: een nieuwe, andere locatie zorgt voor verfrissing. En zo ontstaan er ook nieuwe ideeën. Standaard gewoonten worden verbroken – zo is iedereen verplicht om op een andere plek te gaan zitten. Het zijn kleine dingen die de gewoontes doen veranderen. Je zult merken dat er meer inspiratie is.

Urgentie verhogen

Zien medewerkers dat er een afspraak buiten de deur staat? Dan zal het vast een belangrijke meeting zijn? Je zal daarnaast merken dat het aanwezigheidspercentage een stuk hoger zal zijn.

Extra tijd

Nee, je krijgt geen extra tijd erbij. Maar een meeting op een externe locatie moet wel gepland en gereserveerd worden. Hierdoor zal je merken dat dit ook serieus genomen wordt; het is immers besproken en vastgelegd. De meeting wordt niet even een ‘tussendoortje’, maar zal serieus genomen worden.

Ontzorgen

Niets is fijner dan volledig ontzorgt worden. Ook voor cursisten of deelnemers aan de vergadering. In plaats van een eigen lunch, word je dit keer verrast door een heerlijke lunch. Ook voor medewerkers is dit een leuke opsteker en wordt vaak gewaardeerd.

Breng een bezoekje aan AT The Office

