Veiligheidskeuringen. Welke zijn er allemaal?

Brandblussers of reddingsmiddelen zijn erg handig bij geval van nood. Echter naarmate tijd vordert wordt de kans groter dat ze het niet meer optimaal doen. Dit is natuurlijk kwalijk, omdat ze gebruikt moeten kunnen worden als je ze nodig hebt. Om dit zo goed mogelijk te houden, is het ook nodig om deze periodiek te laten keuring door een bedrijf dat hierin specialist is.

Soorten keuringen

Er zijn bedrijven die zich specialiseren in de keuring van reddingsmiddelen, brandveiligheidsmiddelen en gasinstallaties. Bij dat laatste zou je kunnen denken aan een gaskeuring pleziervaart. Hier wordt de gasinstallatie van je boot uitgebreid geïnspecteerd en gekeurd. Dit is belangrijk, zodat je veilig kunt varen en daarnaast kun je ook aantonen aan je verzekering dat je boot voldoet aan de eisen.

Een andere keuring is bijvoorbeeld die voor brandblussers. Een brandblusser is erg belangrijk in geval van brand. Met een brandblusser zorg je ervoor je brand kunt blussen met het blusstof dat uit de brandblusser komt. Zo kun je snel handelen, nog voordat de brandweer er is. Een klein brandje kan al snel groot worden, dus is het belangrijk om een goede brandblusser bij de hand te hebben. Deze moet volgens de wet iedere 2 jaar gekeurd worden.

Ook noodverlichting moet gekeurd worden. Noodverlichting is namelijk een belangrijk onderdeel bij het laten weten waar de nooduitgangen zijn aan de mensen in een gebouw. Deze verlichting moet daarom te allen tijde aan aan staan en werken.

Waarom keuren?

Het laten keuren van de veiligheidsmiddelen, zoals brandblussers en noodverlichting, is belangrijk voor het gebouw en de mensen in het gebouw. De veiligheidsmiddelen worden niet regelmatig gebruikt (gelukkig maar), maar dat neemt wel weer met zich mee dat ze (gedeeltelijk) hun werking verliezen, waardoor het niet meer bruikbaar is in een situatie van nood.

Door het laten keuren van de veiligheidsmiddelen weet je dat deze middelen nog goed zijn om te gebruiken of dat ze toe zijn aan vervanging. Verzekeraars vinden het vaak ook belangrijk dat hun klanten alles goed op orde hebben, zodat de kans op veel schade in theorie beperkt zal blijven.

Bepaalde keuringen moeten ook volgens de wet worden uitgevoerd. Dit is om de veiligheid te garanderen en omdat bepaalde middelen een mindere werking hebben. Een gasinstallatie kan bijvoorbeeld lekken gaan vertonen. Dit kan gevaarlijk zijn. Het keuren ervan is niet alleen noodzakelijk, maar geeft ook nog eens een geruststellend gevoel.