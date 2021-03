VCA cursus basis

Wanneer je al een langere tijd werkt in de bouw, kan het soms voorkomen dat je bij moet scholen. De regels kunnen namelijk na een langere tijd verlopen en dan zijn er nieuwe regels waar niet iedereen van op de hoogte is. Wanneer je in de bouw werkt, is het verstandig om goed om te gaan met je eigen veiligheid. Toen je had gesolliciteerd voor de baan, moest je je VCA certificaat behalen. Als de regels zijn veranderd binnen het gebied van de VCA cursus, is het de bedoeling dat je de cursus opnieuw volgt. Wanneer je meer dan de helft van de oude cursus bent vergeten, is het verstandig om de VCA basis cursus te doen. Je leert dan in een dag de veiligheidsregels binnen het gebied van de bouw.

De VCA vol cursus

Als je alles nog weet en je kunt snel leren, dan is de VCA vol cursus het beste voor jou. Bij de cursus ga je dieper in op de stof waardoor je uiteindelijk ook meer mag doen als bij een basis cursus. Als je de cursus hebt behaald, krijgt je een certificaat. Je krijgt het certificaat op een pasje zodat je hem kan laten zien wanneer het nodig is.