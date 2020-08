Vaste planten zorgen voor een vrolijkere tuin

Een groot deel van de mensen in Nederland heeft wel één of meerdere planten in de tuin staan. Dit is logisch, planten zorgen immers voor veel extra sfeer. Daarnaast hebben veel planten maar weinig onderhoud nodig. Tenminste, als je voor vaste planten kiest. Veel vaste planten hebben alleen een aantal keer per maand water nodig. Echter zijn er wel een aantal varianten die één of meerdere keren per jaar gesnoeid moeten worden.

Kleurrijke vaste planten

Ben je van plan om binnenkort een aantal vaste planten in je tuin aan te brengen? Probeer dan zo veel mogelijk kleur in je tuin aan te brengen. Er zijn namelijk veel verschillende kleuren planten leverbaar. Doordat je vrolijke kleuren gebruikt, ziet je tuin er gelijk veel sfeervoller uit. Bovendien zal hierdoor jouw eigen humeur ook aanzienlijk verbeteren.

Welke planten kan ik in mijn tuin plaatsen?

Als je van plan bent om een aantal planten in je tuin te plaatsen, is het van belang om eerst goede te kijken of deze planten goed bij jouw tuin passen. Het is namelijk zo, dat niet iedere kleur in iedere tuin past. Bekijk vooraf dus eerst jouw eigen tuin goed, hierdoor is het makkelijk om in één keer de perfecte planten uit te kiezen.