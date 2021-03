Veel mensen willen al graag op vakantie naar het buitenland. Dit is niet per se nodig voor een leuke vakantie want Nederland heeft ook prachtige gebieden waar je heerlijk op vakantie kunt gaan. Zo kun je kijken naar een vakantie Overijssel. In Overijssel heb je leuke gebieden waar je kunt verblijven. Je kunt bijvoorbeeld verblijven in Giethoorn. Giethoorn is een bekende plek waar veel toeristen naar toe komen. Jij kunt een week in Giethoorn verblijven en genieten van de natuur. Als je liever ergens anders verblijft, kan je ook kijken naar de Weerribben. De Weerribben is een prachtig natuurgebied waar je verschillende activiteiten kunt doen. Zo kun je bijvoorbeeld een boot huren om een dag te varen. Een vakantie in Nederland is op die manier erg leuk

Waar kun je op vakantie in Overijssel?

Overijssel is een grote provincie. Je hebt dan ook verschillende plekken waar je van je vakantie kunt genieten. Waar je wilt gaan verblijven is geheel aan jou. Hou je van drukke steden of heb je liever water en bomen? Als je liever water en bomen hebt, kan je kijken naar het nationale vakantiepark de Weerribben. Hier heb je leuke bospaden die je kunt bewandelen. Ook heb je nog genoeg water waardoor je in alle rust kunt gaan zwemmen. In Overijssel kun je ook een keer gaan paardrijden door het bos. Dit is natuurlijk heerlijk voor een ervaren ruiter.