Vaak vergeten op LinkedIn: de achtergrondafbeelding

Hij valt in de eerste instantie niet heel erg op, maar is toch een cruciaal onderdeel van jouw LinkedIn profiel. Een achtergrondfoto is eigenlijk een must als je het vraagt aan een LinkedIn specialist. Je zal dan ook niet veel specialisten op LinkedIn tegenkomen die geen goede achtergrondfoto hebben. Een achtergrondfoto op LinkedIn springt namelijk net zo in het oog als een goede profielfoto. En deze kun je helemaal toespitsen op de functie die jij bekleed. Ben je bijvoorbeeld een leraar? Dan kun jij jouw achtergrondfoto goed gebruiken om een afbeelding te tonen waar je voor de klas staat.



De ideale achtergrondfoto



Bij een goede achtergrondfoto is niet alleen de boodschap belangrijk, maar ook de resolutie. De voorkeur voor de afmeting van een achtergrondafbeelding is 1584 x 396 pixel. Hiermee weet je zeker dat jouw achtergrondfoto scherp zal zijn wanneer deze getoond wordt op een computer of mobiel apparaat. Ook moet de afbeelding een .jpg bestand zijn, ook wel een JPEG-bestand of een PNG-bestand zijn. En dit .jpg of .png bestand mag maximaal 4MB groot zijn. Kun je het allemaal nog een beetje bijhouden? Geen probleem, een LinkedIn specialist helpt je graag met het uitzoeken van een geschikte achtergrondafbeelding op LinkedIn.

Waarom een achtergrondafbeelding



Zoals we eerder aangaven is een achtergrondafbeelding net zo belangrijk als een profielfoto op LinkedIn. Het is het eerste of tweede onderdeel dat personen zien wanneer ze jouw profiel bekijken en je wilt natuurlijk de eerste indruk gelijk goed neerzetten. Jouw LinkedIn profiel is namelijk niet alleen jouw digitale CV, het is ook je digitale reputatie die je uitzendt naar de gehele zakelijke markt waarmee jij wel of geen connecties hebt.



