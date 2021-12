Het aantal gewerkte uren bijhouden van al het personeel kan wel voor hoofdbrekens zorgen. Niet alleen is het van groot belang voor het kunnen uitbetalen voor de geleverde arbeid, maar zijn er ook inhoudingen die gedaan moeten worden aan de hand van de gewerkte uren. De urenregistratie software is dus niet alleen een welkome hulp, maar voorkomt ook veel problemen met de administratie.

In een oogopslag te overzien

Dat is een sterk punt van de urenregistratie software. Tussen alle drukte heen moet het namelijk gelijk te zien zijn wat de status is van de gewerkte uren. De efficiëntie kan verder worden vergroot wanneer het personeel de mogelijkheid wordt geboden om zelf de gewerkte uren in te vullen, natuurlijk met de nodige controle mechanismen om erop toe te zien dat alles eerlijk verloopt. Elk bedrijf wordt gedreven door een aparte dynamiek, maar blijft de prestatie van het personeel de basis vormen. Is er vaak sprake van onregelmatige werktijden? Ook daar komt de software voor urenregistratie goed van te pas. Indeling op basis van uitgevoerde projecten en opdrachten levert ook geen problemen op. Zo kunnen er ook facturen op maat worden voorbereidt voor de geleverde diensten.

Met verschillende functies die de registratie vereenvoudigen

Urenregistratie software is meer dan alleen het bijhouden van de uren die er in het systeem worden ingevoerd. Afhankelijk van de software kan er gebruik gemaakt worden van een timer. Zo kan ook de tijd besteedt aan ritten bijgehouden en gefactureerd worden. Zelfs bij het uitvoeren van opdrachten voor verschillende klanten, is het voor de urenregistratie software een koud kunstje om de uren gescheiden van elkaar te houden. Facturen kunnen zo met een druk op de knop verzonden worden. Ook ideaal voor de Zzp’er en een handige tool om de prestaties te kunnen beoordelen. Urenregistratie software is online toegankelijk en kan dus met gemak gebruikt worden door mobiele teams en voor buitenprojecten.