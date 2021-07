Unieke cadeau’s voor jouw neefje

Weer een jaar voorbij! Je kleine neefje wordt binnenkort alweer een jaar ouder. Als lievelingsoom wil jij natuurlijk scoren met een goed cadeau. Vorig jaar heb jij hem al een voetbalshirt gegeven van zijn lievelingsclub Ajax en het jaar daarvoor kreeg hij van jou een doos vol Lego. Dus wat ga jij dit jaar weer eens geven? Wij hebben natuurlijk enkele tips voor je!

Een elektrische kinderauto

Ja, je leest het goed. Een elektrische kinderauto. Een fantastisch cadeau om te geven aan jouw neefje. Met jouw cadeau wordt jouw neefje de baas van de buurt. Cruised hij straks met een Mercedes, Bugatti of BMW door de straat? Dat mag jij kiezen. Shop op Marcelinashop.com de mooiste kinderauto’s van Nederland.

Een dagje weg

Misschien voor kinderen op het eerste oog een minder leuk cadeau. Vaak willen kleinere kinderen iets om uit te pakken. Tip: Geef een klein cadeau erbij. Maar, waarom neem jij je neefje niet lekker een dagje mee uit? Denk eens aan een dierenpark (Artis, Ouwehand of Beekse Bergen), pretpark (Walibi Holland of de Efteling) of naar een wedstrijd van zijn favoriete voetbalclub Ajax. Wedden dat hij al dagen van te voren zenuwachtig is. Jij bezorgt hem daarmee een dag om nooit te vergeten.

Gepersonaliseerd shirt

Wil jij een beetje de lolbroek uithangen? Bestel dan een shirt met zijn hoofd erop. Of sokken met zijn gezicht. Je weet zeker dat niemand anders dit zal doen. De kans is alleen klein dat hij het echt graag dragen of het daadwerkelijk leuk vindt. Acht, als grappige oom moet dit kunnen toch?

Laat het ons weten in de de comments!