Uniek op de weg

Als chauffeur zit je dagen, soms weken, achter elkaar in de cabine. Het moet voelen als je tweede huis. Maar is dit ook zo? Ben jij trots op jouw cabine? Er zijn honderden tips (en verschillende producten) om de cabine in te richten naar je eigen wens. Wil jij echt een unieke cabine? Met een eigen truck interieur? Maak dan direct een afspraak met de specialisten van Special Interiors. Wil jij jouw vrachtwagen uniek maken door het toevoegen van kleine aanpassingen? Lees dan onderstaande tips

Gordijnen

Truck gordijnen zijn er in verschillende soorten en maten. Van zijgordijnen, tussengordijnen tot aan de haken en runners. Ben je jouw oude gordijnen zat? Dan zijn er genoeg mogelijkheden om deze te vervangen. De juiste keuze van gordijnen zal veel doen met de look en feel van jouw cabine. Wil je de cabine een stoere uitstraling geven? Of juist een warme. De keuze is aan jou! Daarnaast werken gordijnen verduisterend, waardoor dit onmisbaar is voor jou als trucker!

Verlichting

Gordijnen maken een verschil, maar wellicht is de verlichting in je cabine nog belangrijker. Verlichting zorgt voor sfeer en straalt, wanneer je dit goed inzet, gezelligheid uit. Led, halogeen of anders: de keuze is tegenwoordig reuze. Ook hier is je eigen stijl het uitgangspunt. Wat wil jij uitstralen? Heb je het voor jezelf helder? Maak dan de keuze voor de juiste kleur verlichting. Wil je een warme, sfeervolle cabine? Kies dan voor wit, rood of oranje; het liefst dimbaar. Ben je op zoek naar een stoere uitstraling? Dan is blauw voor jou de ideale kleur om de te gebruiken.

Accessoires

Naast aanpassingen aan het interieur zijn er legio mogelijkheden om je cabine om een simpele manier te verfraaien. Maar het is niet alleen verfraaien, ook maak je het jezelf een stuk comfortabeler. Denk bijvoorbeeld aan luchtverfrissers, koffiezetapparaten en dobbelstenen. Kleine, relatief goedkopere aanpassingen, die tóch de cabine meer laten aansluiten op jouw smaak.

Compleet eigen interieur

Maar wat als je meer budget hebt en je wil echt uniek zijn? Laat dan je truck ontwerpen en inrichten door de specialisten van Truck Interior. Verbluft zal je zijn van het resultaat. Complete inrichting van A-Z. Van stoffering tot geluid. Van verlichting tot gordijnen.