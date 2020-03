Uitvaart en klimaatzorgen

Is een uitvaart mogelijk zonder het milieu te belasten? Dit is een vraag die af en toe gesteld wordt als het gaat om het voorbereiden van een uitvaart. Bij een groeiende groep mensen heerst een serieuze zorg op dit gebied. Mensen vragen zich meer en meer af hoe zij – ook in de laatste fase van hun aards bestaan – zo milieuvriendelijk mogelijk te werk kunnen gaan. Een duidelijk antwoord is niet te geven. Begraven en cremeren zijn heel verschillende manieren van behandelen van een dood lichaam. Bij begraven kunnen vervuilende stoffen in de grond terecht komen, bijv. uit het lichaam. En bij cremeren komen deze stoffen in de filters van de crematieoven. Die filters worden regelmatig vervangen en de ‘vuile’ exemplaren worden door gespecialiseerde bedrijven vernietigd. Maar of daarmee het milieu wel of niet wordt aangetast is moeilijk te zeggen.

Natuurlijke materialen

Haaksma & de Haan Uitvaart adviseert altijd om zoveel mogelijk in natuurlijke materialen begraven of gecremeerd te worden. Dus een puur houten kist, zonder lak en bekleed met een natuurlijke stof. Of een houten baarplank met een lijkwade van wol of zijde. De wilgentenen baar is een natuurvriendelijk product bijvoorbeeld. Ook de kleding van de overledene is bij voorkeur van wol, katoen, linnen of zijde.

Alternatieven rouwvervoer

Soms wordt er gezocht naar alternatieven voor het rouwvervoer. Denk dan bijvoorbeeld aan een koets met paarden, een loopkoets, een fietskar met aanhanger of een bakfiets. Het zijn vormen die alleen inzetbaar bij kortere afstanden tussen verschillende locaties. Eigenlijk is het autoverkeer de grootste milieubelasting bij een uitvaart. Uit meerdere onderzoeken, o.a. van TU Delft, komt naar voren dat de autokilometers die de gasten afleggen om naar het afscheid te komen en terug te reizen, de grootste vervuilende factor is. Zolang we niet allemaal elektrisch rijden of per trein komen zal dat zo blijven. En om nou om die reden je vrienden en familieleden niet uit te nodigen, dat gaat voor de meeste mensen wel erg ver. Belangrijk is dat de crematie of de begrafenis zo milieuvriendelijk mogelijk zijn, maar in feite is ons leven altijd ‘vervuilender’ geweest dan onze uitvaart.