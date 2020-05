Altijd gezellig zo’n bruiloft! Een mooie ceremonie en een hartstikke gezellig feest achteraf. Je staat er vaak niet bij stil, maar er gebeuren best wel veel oude tradities tijdens zo’n bruiloft. Iedereen geeft er zijn eigen draai aan. In plaats van dat koppels een trouwauto huren huren om in weg te rijden aan het eind, rijden ze bijvoorbeeld weg in een koets. Lekker ouderwets! Maar, wat speelt er eigenlijk achter zo’n traditie? Waarom voeren we die nog steeds uit? Laten we eens drie oude, maar vertrouwde tradities onder de loep nemen.

Something old, new, borrowed and blue

Dit is een Engelse traditie die in Nederland misschien niet zo populair is, maar hij is wel hartstikke leuk! Volgens deze traditie moet de bruid vier dingen regelen: Something old. Dit is vaak een sieraad, kledingstuk of een erfstuk van een ouder familielid. Nu is het voor sentimentele waarde, maar vroeger was het een manier om slechte geesten weg te jagen en toekomstige kinderen te beschermen. Something new staat voor optimisme en de toekomst. Wat het is? Maakt helemaal niet uit! Het kan een cadeau van iemand zijn, maar ook bijvoorbeeld je trouwjurk. Something borrowed staat voor geluk. Je leent iets van een gelukkig getrouwd stel, zodat jullie hopelijk dat geluk een beetje mee krijgen! Something blue staat voor liefde, puurheid en trouw. Iets wat elk huwelijk nodig heeft natuurlijk. Dit kan een kledingstuk, schoenen of totaal iets anders zijn.

De bruid weggeven

Deze is behoorlijk ouderwets, maar is nog steeds heel normaal en gebruikelijk om te doen. Vroeger werd een huwelijks als iets zakelijks gezien. Dochters werden verzorgd door hun vaders en konden dus uitgehuwelijkt worden. De vader gaf dus de dochter weg aan haar man, in ruil voor een bepaalde vergoeding. Dit kon toen macht, geld of iets anders zijn. Tegenwoordig zien we het natuurlijk niet meer zo, maar het weggeven van de dochter door de vader is nog steeds gebruikelijk. Nu zien we dat weggeven als een teken van vertrouwen en een uiting van liefde.

De bruid over de drempel dragen

Alles heeft een symbolische of geestelijke betekenis voor mensen. Zo ook drempels. Ja, echt. Er werd gedacht dat de vrouw de demonen en kwade geesten die bij die familie hoorden meenam haar nieuwe huwelijk en huis in. Om deze demonen en geesten op een dwaalspoor te brengen, werd de bruid over de drempel heen getild. Vroeger dus een heel serieus ritueel, vandaag de dag een oude, maar leuke traditie.