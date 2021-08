Tips voor kleine natuurvakanties in eigen land

Ben jij het ook zo zat, al dat binnenzitten door de coronacrisis? Wij in ieder geval wel. Daarom verzamelden we een aantal ideeën voor kleine buitenvakanties in je directe omgeving.

Zie het als inspiratie om vaker naar buiten te gaan en die vier muren wat vaker in te ruilen voor een frisse neus en de wind in je haren. Want we weten allemaal hoe gezond het is om (vaker) naar buiten te gaan. Waarom doen zoveel mensen het dan toch (veel) te weinig?

Vind de buitensport die bij jou past

Zelf kan ik echt genieten van buiten hardlopen of wandelen, maar dat is niet voor iedereen de ideale manier buiten bezig te zijn. Begin met te ontdekken wat voor jou de fijnste manier is om buiten bezig te zijn. Is dat skaten, steppen, fietsen of toch iets heel anders?

In mijn ervaring helpt het om een sport te hebben waarmee je gewoon even buiten afstanden aan het afleggen bent. Vandaar dus dat hardlopen, steppen of fietsen. Je gaat ergens naartoe, hebt een doel, bent even weg van huis.

Natuurlijk kun je ook naar een mooie locatie fietsen en daar gaan wandelen. Als je maar het gevoel hebt echt even weg te zijn. Dat wakkert al meteen dat vakantiegevoel aan, zeker als je de wind in je haren voelt, de zon op je gezicht en de geur van de natuur opsnuift.

Durf jezelf te verwennen

Herken je dat? Op vakantie ben je snel geneigd om eens lekker op een terrasje te gaan zitten, of een lekkere lunch te halen bij een lokale bakkerij of supermarkt en daar buiten van te genieten.

Waarom doen we dat eigenlijk zo weinig als we “gewoon thuis” op pad zijn?

Stop tijdens je fiets- of steptocht eens bij een terrasje dat je aandacht trekt en trakteer jezelf op een lekkere luxe cappuchino. Haal bij het bakkerijtje aan de overkant je favoriete broodje en eet dat ergens op een bankje langs een weiland op. Dan heb je pas écht dat ultieme vakantiegevoel, ook al ben je op fietsafstand van je eigen huis!