Nadat een HR professional je CV heeft bekeken, word je gevraagd om op gesprek te komen, super! Je wil natuurlijk dat het van een leien dakje gaat, maar hoe doe je dat? Wij geven je hier drie tips die jouw eerste sollicitatiegesprek tot een succes kunnen maken.

Onderzoek het bedrijf waar je wil werken

Eigenlijk moet je dit al doen voordat je gaat solliciteren. Een bedrijf wil dat je goed aansluit bij hun waarden en werkcultuur. Zorg er dus voor dat je hier antwoord op hebt voordat je een gesprek met HR of met de manager aangaat. Kun jij je terugvinden in de visie en de missie van het bedrijf?

Oefen je sollicitatiegesprek

Niet iedereen vindt dit even fijn of even logisch om te doen, maar je sollicitatiegesprek oefenen kan heel voordelig zijn. Zo kun je je voorbereiden op standaard vragen die worden gesteld en kun je oefenen hoe je die vragen wil beantwoorden. Je kunt met iemand anders oefenen, maar je kunt ook een document schrijven en deze tekst zelf oefenen

Zorg voor voorbeelden

Dit kunnen voorbeelden van je vorige werk zijn, maar ook voorbeelden van situaties die je hebt meegemaakt, hoe je daar mee om bent gegaan en op welke manier dat relevant is voor het bedrijf waar je solliciteert. Zo kan een bedrijf beter inbeelden wat voor soort werknemer je bent en of je in het bedrijf past.