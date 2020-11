Tips voor het inrichten van een kleine slaapkamer

Heb jij ook een kleine slaapkamer? Voel je je niet thuis in deze kamer en lijkt het net alsof je opgesloten bent? Wil je toch meer karakter geven aan je kleine slaapkamer, zodat deze er niet meer zo depressief uitziet? Dan hebben we in dit artikel een aantal tips die je kan volgen om jouw kleine slaapkamer een knusse vossen den te maken waar jij lekker in wilt wegdromen!

Zeg nee tegen kleine nachtkastjes

Dat je kamer klein is hoeft niet te betekenen dat je meubels klein moeten zijn. De grootste fout die je kan maken is door een klein nachtkastje aan te schaffen. Deze kunnen er namelijk suf uit gaan zien als je een mooi bed hebt met een groot matras. Velen denken dat grote meubels een kleine kamer nog kleiner kunnen maken, maar het tegendeel is waar. Grote meubels kunnen er juist voor zorgen dat een ruimte groter gaat lijken. Shop daarom jouw nachtkastje van Eichholtz bij https://www.solfelt.be/.

Ruimte creëren, de ultieme illusie

Hoe je ruimte creëert in een kleine kamer is een werkelijke illusie, die ook echt werkt! Een goede manier om deze illusie te creëren is door de raamdecoratie vlak langs het plafond te bevestigen, zo geef je de illusie dat de kamer in de hoogte torent. Ook het kiezen van de kleur van de raamdecoratie is een belangrijk onderdeel van de illusie, met de juiste kleur combinatie van raamdecoratie/muur zal de kamer georganiseerd lijken en zo groter lijken.

Ruim je kamer altijd op

Met een kleine kamer zal je al snel alles zien wat er niet hoort, die sok op de grond bijvoorbeeld of die broek onder het bed. Maar ook de boekenstapel op het bureau of de stoffen lamp die ernaast staat. Zorg er daarom voor dat je kamer altijd opgeruimd is, een rommelige kamer oogt namelijk kleiner in tegenstelling tot een georganiseerde schone kamer.