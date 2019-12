tips om er knus bij te zitten deze winter

De zomer is voorbij en de herfst loopt ook op een einde. De winter is in aantocht. Dat betekent dat het ‘s avonds vroeg donker wordt en dat er een paar mensen hoop houden op een 16e Elfstedentocht. Dat het koud wordt in de winter, dat is een gegeven. Tegen kou kun je je wapenen. Je kunt je gashaard aanzetten, je kunt een trui aan doen. Daarnaast is het slim om ramen en deuren dicht te houden. Wat kun je nog meer doen om je te wapenen tegen de kou?

Zonlicht en gordijnen

Op mooie heldere dagen wil de zon ook in de winter nog wel eens doorbreken. Onderschat de kracht van de zon nooit. Open je gordijnen overdag, zodat het zonlicht naar binnen kan komen. Als de zon ‘s avonds onder gaat, kun je het beste de gordijnen sluiten. De gordijnen dienen als extra isolatielaag.

Zorg voor goede isolatie

Veel warmte in je huis gaat verloren door het dak. Het is goed om te zorgen dat je de muren en je dak zijn voorzien van een isolatielaag van 25 cm. 25% van de warmte gaat verloren door het dak en 33% door de muren, als je huis niet goed is geïsoleerd. Schakel een goed isoleerbedrijf is als je ervoor wilt zorgen dat je huis minder warmte verliest.

Boiler vervangen

Na een jaar of 10 is je boiler toe aan vervanging. Zorg dat je dan je boiler vervangt voor een nieuwe. Je kunt flink wat geld besparen met een nieuwe boiler. Een nieuwe boiler werkt zuiniger en bespaart dus. Vraag een installateur naar de toestand van je boiler. Het kan zijn dat je boiler na 10 jaar nog wel 2 jaar kan blijven.

Dekentjes en kaarsen

Met een dekentje kun je op de bank heerlijk chillen en genieten van je Netflix serie. Leg op elke bank of stoel een dekentje en een kussen. Zo zorg je ervoor dat je lekker warm blijft. Waar vuur is, is warmte. Kaarsen geven echt dat knusse, warme kerstgevoel. Daarnaast geven kaarsen licht, waardoor je kan besparen op verlichting. Als je deze tips opvolgt, moet je de koude dagen wel kunnen doorkomen!