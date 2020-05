Tijd voor jezelf? 3 tips om te ontspannen!

Tijd voor jezelf nodig? We leven in een drukke tijd, we zijn dan ook veel aan het werk en hebben vaak nog allerlei hobby’s. Wellicht heb je ook nog kinderen die de nodige aandacht vragen. In dat geval is het zeker belangrijk om regelmatig te ontspannen. In samenwerking met Erotiek Anoniem hebben we 3 tips voor je opgesteld.

Ga geregeld naar de masseur

Wil je even helemaal tot rust komen? Kies ervoor om geregeld een bezoek te brengen aan de masseur. Een volledige lichaamsmassage zorgt ervoor dat je even helemaal tot rust komt. Bovendien ben je even helemaal afgesloten van de buitenwereld. Er is geen mogelijkheid om tussendoor je mobiele telefoon te controleren. Helemaal tot rust komen? Sluit dan je ogen tijdens de massage.

Sluit jezelf op in de slaapkamer

Wil je ontspannen en genieten tegelijkertijd? Sluit jezelf dan op in de slaapkamer. Vroeger was het een taboe om een vibrator in het nachtkastje te hebben, maar tegenwoordig is dit heel normaal. Veel vrouwen komen tot een hoogtepunt met behulp van een vibrator en het helpt dan ook zeker om tot rust te komen en je weer even helemaal relaxed te voelen.

Creëer je eigen ‘spa @ home’

Heb je geen financiële middelen of simpelweg de tijd niet om een weekend naar een hotel met spa te gaan? Je tovert je eigen badkamer ook eenvoudig om tot een spa! Zet een paar waxinelichtjes neer en kies er bijvoorbeeld voor om wierook aan te steken voor een ontspannende geur. Doe vervolgens een gezichtsmasker op en ga in bad liggen.

We raden aan om je telefoon buiten de badkamer te laten. Zo kun je niet gestoord worden door Facebook. Instagram, WhatsApp of andere apps die je aandacht vragen. Wel een goede tip: lees een goed boek in bad of neem een paar van je favoriete tijdschriften mee. Je zult zien dat je opknapt hiervan!