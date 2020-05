Als Nederlanders fietsen we als geen ander. We nemen de aankoop van een fiets daarom ook altijd heel serieus! “Ik ga een fiets kopen” klinkt misschien makkelijk om te zeggen, maar er komt nog best wel wat bij kijken. Hoe maak je een goede keuze? Past een Koga fiets van Minnema Tweewielers bij je? Of is een Batavus fiets toch meer geschikt? In deze blog bespreken we drie vragen die je jezelf moet stellen voordat je een fiets gaat kopen!

Waar wil ik hem voor gebruiken?

Er bestaan veel verschillende soorten fietsen. En elk soort heeft zijn eigen specialiteit. Het is daarom belangrijk dat je jezelf de vraag stelt waar je je fiets voor wilt gebruiken. Wat is je doel met deze fiets? Wil je gewoon van punt A naar B kunnen fietsen in de stad? Dan is een stadsfiets de juiste keuze. Ben je wat meer aan de sportieve kant of rijd je graag op onverharde wegen? Dan is een mountainbike wel iets voor jou. En dit is natuurlijk niet alles, er bestaan nog talloze soorten fietsen voor talloze soorten doelen. Ga dus lekker op onderzoek uit!

Hoe vaak wil ik hem gebruiken?

Wanneer je iets vaak en intensief gebruikt, wil je dat het product van uitstekende kwaliteit is. Maar soms is het product niet per sé essentieel of gebruik je hem gewoon niet veel. Dan is kwaliteit misschien minder van belang. Stel jezelf dus de vraag: hoe vaak zul je de fiets gaan gebruiken? Gebruik je hem regelmatig en is het je primaire vervoermiddel? Dan is het niet verkeerd om er goed in te investeren. Gebruik je hem af en toe? Dan kun je alsnog een fiets van hoge kwaliteit halen, maar is dat je prioriteit?

Hoeveel wil ik er aan besteden?

Fietsen zijn in bijna elke prijsklasse wel te vinden. Van goedkoop naar prijzig, alles is te vinden. Stel daarom van tevoren alvast je budget vast voor je aankoop. Zit je krap bij kas? Dan is een tweedehands fiets helemaal geen slechte keuze. Deze zijn vaak te vinden op plekken als marktplaats of je lokale fietsenwinkel. Het is ook natuurlijk een idee om een fiets zelf op te lappen! Dat kan je ook al een behoorlijk bedrag schelen. Als je er toch iets meer aan uit wil geven voor de kwaliteit en de comfort, dan is er alsnog heel veel speling qua prijs. Je kunt al snel overboord gaan met snufjes en door de bomen het bos niet meer zien. Zet daarom dus een budget en hou je eraan.

Bij het kopen van je fiets kun je zoveel onderzoek en vergelijkingen doen als je zelf wil. Het ligt aan je behoeftes, urgentie, budget, etcetera. Er is zoveel te vinden op de markt! Wees dus niet bang om zorgvuldig onderzoek te doen, maar vergeet ook niet op een gegeven moment de knoop door te hakken!