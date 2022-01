Speed dating is een georganiseerde sociale gebeurtenis die het mogelijk maakt een single persoon om veel andere single mensen te ontmoeten in een keer in plaats van alleen te gaan op een datum met een persoon. Meestal worden speed dating sessies gehouden in een club, restaurant of andere locatie en mensen spreken met elkaar in groepjes van twee onder het genot van een drankje of wat eten. Meestal is elke groep beperkt tot minder dan 10 minuten chatten voordat een lid rouleert om een nieuwe groep van twee te vormen.

Speed dating deelnemers mogen vaak bespreken wat ze willen, zolang bepaalde regels worden gevolgd. Typisch, kunnen de deelnemers geen contactinformatie uitwisselen tijdens de speed date. In plaats daarvan moeten ze een notitie maken van de mensen die ze graag weer willen zien. Een paar dagen na de speed dating evenement, krijgen de deelnemers de namen en contactgegevens van degenen die graag om hen weer te zien.

De uitvinding van speed dating wordt toegeschreven aan Rabbi Yaacov Deyo die de methode uitprobeerde op Joodse singles in zijn gemeente om hen te helpen potentiële huwelijkspartners te vinden. De meeste speed dating sessies vereisen tegenwoordig een voorinschrijving met een credit card. Voorinschrijving is belangrijk omdat er een gelijk aantal mannen en vrouwen moet zijn. Bij speed dating evenementen voor mensen van hetzelfde geslacht is dit natuurlijk niet nodig. Voorinschrijving is belangrijk in sommige speed dating groepen als de groep is gericht op bepaalde leeftijden, zoals senioren alleen of onder de 30s alleen, hoewel veel speed dating groepen zijn niet leeftijdsgebonden.

Speed dating laat iemand toe zich te concentreren op een partner voor een korte tijd om te proberen en zo veel over hen te leren.

Vrij gebruikelijk in zowel Noord-Amerika en Europa, speed dating kan een echte tijdsbesparing voor singles op zoek naar die speciale persoon te ontmoeten. De methode is ontworpen om te worden georganiseerd en geregeld en meestal tot 100 singles deelnemen aan een bepaalde speed dating evenement. Ontmoeting zo veel mensen in een keer kan ook een goede oefening voor degenen die willen hun vaardigheden te ontwikkelen op het praten met nieuwe mensen. Plus, wanneer het paar elkaar weer ontmoet zullen ze al een beetje over elkaar weten.