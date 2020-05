Slim wonen hoe pak jij het aan?

Dagelijks genieten veel mensen van de mogelijkheden die er bestaan met slim wonen. Hoe heb jij het aangepakt in je interieur? Misschien heb je net een nieuwe woning gekocht of op het oog en denk je na over hoe je kunt besparen. Ook efficiënter indelen speelt hierin natuurlijk een rol. Het is goed om er eens voor te gaan zitten en dan na te gaan hoe je het bij je eigen woning aan kunt pakken, mogelijkheden genoeg. Neem bijvoorbeeld eens een kijkje bij 123smart.nl!

Leefruimten efficiënt gebruiken

Iedere woning bestaat uit een aantal leefruimten. Een ruimte waar je je vaak bevindt is de woonkamer. De lampen doe je vrijwel dagelijks wel een paar keer aan en uit en vaak gaat dat aan de hand van een knop. Maar wist je dat het ook met een afstandsbediening kan? Deze kun je dan bijvoorbeeld ook bedienen via je smartphone. Ideaal om alles binnen handbereik te hebben én je hoeft niet iedere keer op te staan als je meer of juist minder licht wilt in de betreffende ruimte.

Slimme thermostaat iets voor jou?

Met een slimme thermostaat ga jij geen onnodige energie meer verspillen. Het is mogelijk dat jij de temperatuur vanaf het moment van aansluiten gaat regelen per kamer. Zo kun jij dus ook je eigen woning verbeteren en voorzien van een mooie update naar het slimmere wonen van deze tijd. Zorg in ieder geval dat je op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen en dan kun jij daarin meegaan. Het is altijd leuk om geld en energie te besparen door eenmalig een investering te doen in je woning.