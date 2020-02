Ben jij op zoek naar een baan als SHEQ medewerker? Wij helpen jou zoeken naar de baan die bij je past. Heb jij net je opleiding afgerond en wil je gaan starten met werken of heb je het op dit moment niet meer naar je zin bij je huidige baan.

Wat doet een SHEQ medewerker

Als SHEQ medewerker heb je verschillende belangrijke taken. Je zorgt ervoor dat werknemers zich aan de veiligheidseisen houden. Je moet alles afweten van (nieuwe) regels waaraan een organisatie zich dient te houden. Je bent bezig met de kwaliteit van producten en denkt tegelijkertijd aan het milieu. Je hebt dus een grote verantwoordelijkheid denk jij dat je hier goed mee om kan gaan. Heb je nog vragen stel ze dan aan een van onze werknemers.

Baan die bij jou past

Wij doen er alles aan om een baan te vinden die goed bij jou past. We kijken naar bedrijven die naar een SHEQ medewerker zoeken. Ook kijken we naar jouw verleden en ervaringen, zodat we een baan kunnen vinden die jij leuk vindt. Graag gaan we met jou in gesprek om te kijken waar jouw kwaliteiten en ervaringen liggen. Op deze manier kunnen wij een geschikte baan voor jou vinden.