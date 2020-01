Schoon drinkwater voor iedereen!

Nederland. Het land waarin we allemaal klagen over het weer. Is het 25 graden? Dan klagen we graag dat het te warm is. Maar valt er een druppel? Dan gaan we niet naar buiten omdat het regent. En laat er in Nederland jaarlijks zo’n 800 mm neerslag vallen. Volgens de voorspellingen zal dit alleen maar meer worden. Natuurlijk zitten we niet op regen te wachten, maar toch is regen ergens goed voor! Door middel van afvalwaterzuivering kan regen worden omgezet in drinkwater. Waarom is dit belangrijk? Lees het hieronder.

Een tekort verwacht

In 2040 dreigt er een ernstig drinkwater tekort te komen als we niet zuiniger omgaan met het gebruik van (drink) water. Volgens onderzoekers van het Deense Aarhus Universiteit is het watergebruik dusdanig alarmerend hoog, zal het drinkwater in 2040 opgedroogd zijn. Dit wordt volgens het onderzoek vooral veroorzaakt door energiecentrales en kernreactoren. Kernreactoren moeten gekoeld worden en hiervoor worden liters water gebruikt.

Zelf zorgen voor drinkwater

Naast zorgvuldiger omgaan met water, kan er worden gekeken naar nieuwe oplossingen. Zoals hierboven al vermeld, valt er in Nederland genoeg regen dat verspilt wordt. Deze regen kan worden gebruikt voordat het in het riool verdwijnt. Daarnaast zijn er steeds meer mogelijkheden in groenvoorzieningen zoals een tuin of een stadspark. Niet een machine, maar zelfs de natuur kan er voor zorgen dat regenwater wordt gezuiverd. Een mooi voorbeeld hiervan is riet.

Eigen steentje bijdragen

Je kunt zelf ook je eigen steentje bijdragen. Er zijn op moment van schrijven meerdere mogelijkheden om te besparen op water. Dus jij duurzamer gaan leven? Begin dan met het besparen van water. Water besparen hoeft niet moeilijk te zijn. Elke dag gebruiken we rond de 120 liter water per persoon. Het meeste water gebruiken we voor onder andere wassen, schoonmaken en het doortrekken van de toilet. Hier valt ook direct te besparen. Douche minder lang, maak gebruik van de spaarknop op de WC en doe alleen grote wasjes in de wasmachine.

Meer weten over schoon drinkwater

Wil jij meer weten over schoon drinkwater en over de mogelijkheden van afvalwaterzuivering? Neem dan contact op met de experts van Wazutec Watertreatment. Zij bieden meerdere oplossingen aan op het gebied van schoon drinkwater. Het is de missie van Wazutec om iedereen van schoon drinkwater te voorzien, zowel in Nederland als de rest van de wereld.