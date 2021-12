De PVC vloeren van Martijn de Wit vloeren zijn perfect voor elke omgeving. PVC staat voor Polyvinyl Chloride en is een zeer duurzaam materiaal dat wordt gebruikt in producten variërend van buizen tot vloeren. PVC vloeren zijn in de loop der jaren steeds populairder geworden vanwege hun extreem lage onderhoudseisen, duurzaamheid en esthetiek.

PVC-vloeren zijn er in een verscheidenheid van kleuren, maten en ontwerpen. PVC-vloeren kunnen worden bedrukt met elk gewenst ontwerp om de omgeving een extra persoonlijk tintje te geven.

PVC-vloeren zijn verkrijgbaar in tegels of planken, maar worden altijd rechtstreeks op de ondervloer gelijmd in plaats van te worden vastgespijkerd, waardoor PVC-vloeren een extra glad oppervlak hebben waardoor ze zeer duurzaam zijn.

PVC is ook zeer dicht waardoor het een perfect materiaal voor omgevingen met veel verkeer, zoals luchthavens, commerciële gebouwen en hotels.

PVC vloeren hebben ook een zeer lage CO2-voetafdruk omdat PVC wordt gemaakt van een bijproduct van aardgas, waardoor PVC vloeren een van de meest milieuvriendelijke materialen zijn die vandaag de dag op de markt verkrijgbaar zijn.