Prettigste manieren om naar de airport te gaan

Door het coronavirus zit een vakantie er momenteel natuurlijk niet in. We hopen met z’n allen dat de situatie gauw verbeterd, zodat we onze ‘normale levens’ weer zoveel mogelijk kunnen oppakken en zodat we er weer eens lekker tussenuit kunnen. Veel mensen gaan met het vliegtuig op vakantie en als je met het vliegtuig op vakantie gaat, moet je natuurlijk nadenken over hoé je op de airport komt. In dit artikel leg ik de meest prettige manieren aan je voor. Lees vooral verder!

Parkeren bij de luchthaven

Veel mensen gaan het liefst met de auto naar de luchthaven. Daar valt wat voor te zeggen, want zo ben je niet afhankelijk van het openbaar vervoer of van anderen. Wel zo prettig en flexibel. Bij de luchthaven is vaak goede parkeergelegenheid aanwezig waar je je auto gemakkelijk en veilig kwijt kunt. Denk bijvoorbeeld aan de verschillende parkeergarages bij Schiphol Airport. Je kunt ook eenvoudig en zorgeloos parkeren bij Eindhoven Airport. Zo kun je bijvoorbeeld gebruikmaken van de parkeerservice of valet parking service van Eazzypark. Deze service boek je eenvoudig online voor vertrek. Zo vlieg je zonder zorgen naar je vakantiebestemming!

Openbaar vervoer

Een andere manier om naar het vliegveld te gaan, is met het openbaar vervoer. Het openbaar vervoer in Nederland is goed geregeld en, afhankelijk van waarvandaan je reist, zijn de airports in Nederland goed bereikbaar. Het nadeel van het reizen met het openbaar vervoer is dat het je afhankelijk maakt, zoals bijvoorbeeld van de dienstregeling. Als je vroeg in de ochtend vliegt of pas laat in de avond aankomt, is het nog de vraag of de trein of bus dan (nog) wel gaat.

Taxi

Tenslotte kiezen sommige mensen ervoor om met de taxi naar het vliegveld te gaan. De taxi wordt door veel mensen beschouwd als een prettig vervoermiddel. Wel maakt het je, net als bij het openbaar vervoer, afhankelijk van anderen. Daarnaast kan het bestellen van een taxi erg prijzig zijn, afhankelijk van de reistijd en het aantal personen waarmee je de taxi deelt.

Goed voorbereid op vakantie gaan is erg belangrijk. Sta daarom goed stil bij hoe je naar de airport gaat op het moment dat het eindelijk weer mogelijk is!