Plinten kopen? Waar moet je opletten?

Je bent aan het bouwen of verbouwen en er komen van allerlei zaken jouw kant op. Moet ik mijn keuken verbouwen, wat doen we met de tuin, vind ik mijn interieur nog wel wat het geweest is? Het is daarom misschien niet je eerste keuze, maar het is wel zeker een belangrijke. Om je een beetje van de keuzestress te ontdoen, ga ik je vandaag helpen om tot jouw perfecte plinten te komen. Of je nou in het proces zit van het bouwen of je bent al stiekem ideeën aan het maken, vandaag ga ik je wat meer vertellen over de uitstraling die verschillende plinten kunnen hebben en wat dit doet met jouw interieur.

Wat voor soort plinten zijn er eigenlijk allemaal?

Zoveel fantasie als mensen hebben, zoveel plinten kunnen er eigenlijk ook bedacht worden. Om het je een stuk makkelijker te maken ga ik mij vandaag ‘beperken’ tot de 6 meest voorkomende plinten. Mensen zijn namelijk niet zo goed wanneer ze geconfronteerd worden met te veel keuzes. Dit zijn de gladde plint, kraalplint, luxe plint, monumentenplint en de waalplint. Op de afbeelding die u hieronder kunt zien, kunt u een goede indruk krijgen van de uitstraling die de verschillende modellen met zich meenemen.

Van links naar rechts: waalplint, gladde plint, kraalplint, luxe plint, monumentenplint en sierplint.

De waalplint zien we veelal terug in landelijke interieurs met veel rurale elementen en beige/grijze kleuren. Deze plinten zijn een echte blikvanger en zijn erg populair.

De gladde plint is een strak afgewerkte hoge plint die eigenlijk in elk interieur wel tot zijn recht komt.

De plint met een kraal erin verwerkt vindt zijn oorsprong uit de jaren ’30 bij herenhuizen en villa’s. Ook deze plint voelt zich thuis in diverse interieurstijlen

Een luxeplint wordt gekenmerkt door de sierlijke accenten. Vaak gespot in verschillende woonprogramma’s en een echte tijdloze klassieker

De monumentenplint vindt zijn oorsprong bij herenhuizen uit de jaren 1890/1900. De doorsnede het een paleisachtige vorm. Perfect voor huizen met een retro interieur.

Eén van de meest populaire plinten op de markt. Veelal gezien in rustigere interieurs.

Gebruik van plinten

Plinten kunnen in verschillende delen van de woning geplaatst worden. Zo kunnen deze geplaatst worden in uw kamer en suite op maat, de badkamer, kelder en garage. Hierbij moet je er wel goed opletten dat de plinten tegen vocht kunnen.