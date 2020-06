Plat dak in huis? Ga voor een lichtkoepel

Lichtkoepels zijn ideale objecten voor alle mensen wier huis gedeeltelijk of geheel uit een plat dak bestaat. Hoofdfunctie van een lichtkoepel is het veroorzaken van meer natuurlijk licht in huis. Zo’n koepel wordt immers in het dak van je huis, of een bepaalde ruimte, geïnstalleerd. Lichtkoepels zijn er overigens in veel soorten en uitvoeringen. Zo kun je gaan voor bolvormige, piramidevormige of rechthoekige koepels. Ook kun je kiezen uit koepels die in meer of mindere mate helder en transparant zijn en kun je variëren in de mate waarin een lichtkoepel warmte van buitenaf tegenhoudt. Daarnaast zijn er lichtkoepels beschikbaar die je van binnenuit kunt openen. Handig als je je huis extra wilt luchten.

Zo voorkom je inbraak

Uiteraard is het voor inbrekers helaas een aantrekkelijke gedachte dat ze sommige huizen via een dakraam dan wel lichtkoepel kunnen betreden. Als eigenaar van een huis met lichtkoepel is dit wel iets om rekening mee te houden. Als je een koepel hebt die je open en dicht kunt doen, dan dien je natuurlijk nooit te vergeten deze af te sluiten zodra je je woning verlaat. Verder is het aan te raden om te zorgen dat je een speciale soort afdekdoppen in huis hebt. Deze kun je eenvoudig op de schroeven van de lichtkoepel van bouw-handel.nl klikken. Dit maakt het voor potentiële inbrekers veel moeilijker om binnen te komen. Ze kunnen dan namelijk niet zomaar de schroeven even losdraaien.