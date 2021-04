Je hebt je voorgenomen om een babyshower te organiseren voor je zus/vriendin/tante/nicht. Maar wat ga je doen tijdens een babyshower en waar ga je het houden? Al eens gedacht om het te organiseren in een restaurant? In deze blog geven wij jou inspiratie.

De locatie

Een van de belangrijkste onderdelen tijdens het organiseren van een babyshower is het regelen van de locatie. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een high-tea te reserveren bij een restaurant in Kampen. Nu de restaurants nog even dicht zijn, kun je ook de high-tea bestellen voor thuis. Zo geniet je thuis van de lekkere hapjes en de verschillende soorten thee. Lok de aanstaande moeder met een smoes naar de afgesproken locatie en het feestje kan beginnen!

Activiteiten tijdens de babyshower

Geboortedatum en naam raden. Dat is toch wel dé klassieke activiteit tijdens een babyshower. Je kunt losse formulieren uitprinten of je verzamelt alle namen en data op één groot vel. Een andere bekende activiteit, is het spel ‘raad de babyfoto’. Laat alle gasten een babyfoto meenemen van zichzelf. Hang alle foto’s vervolgens op en raad van elkaar wie wie is. Tot slot geven we jou nog een derde tip als activiteit: raad het babyhapje. Verzamel verschillende hapjes en laat de aanstaande moeder raden wat er in de hapjes zit.

Wie nodig je uit?

Vind je het lastig om te bedenken wie je uitnodigt? Je kunt hierbij denken aan de wensen van de aanstaande moeder. Houdt zij van een klein groepje of heeft ze het liefst alle vrienden en familie om zich heen? Controleer altijd wie je uitnodigt. Zo voorkom je dat mensen zich gepasseerd voelen of dat je mensen vergeet. Succes met alle voorbereidingen!