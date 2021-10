Wanneer je geïnteresseerd, maar nog niet heel bekend bent in de wereld van jacht en outdoor, is het handig om in ieder geval de basis voor jagers te kennen. Natuurlijk heb je jacht kleding, accessoires en tassen nodig voor de jacht, maar je outfit hangt natuurlijk wel af van waar je op jaagt. In Nederland mag je namelijk niet overal op alle dieren jagen. Daarom hier een overzicht van de dieren waar je in ieder geval wel op kunt jagen in Nederland.

Wilde eend

Dit is in Nederland een van de meest voorkomende vogelsoort. Op deze vogelsoort mag je alleen jagen in een bepaalde periode. Dit is in Nederland tussen 15 augustus en 1 februari. Wil je jagen op deze vogel? Dan kun je het best rondom vijvers, moerassen, meren, parken en sloten zoeken.

Haas

Als de haas het dier is dat bij jou het haasje is, moet je er rekening mee houden dat je in Nederland op dit diersoort alleen mag jagen vanaf 15 oktober tot en met 31 december. De haas komt veel voor in bosrijke omgevingen en in open grasvelden.

Fazant

De fazant kun je vinden in de bossen van Nederland. Hier komen ze voor om te jagen op insecten, muizen of zaden en aas op de bodem van het bos. Wil je jagen op deze vogelsoort, dan moet je rekening houden met verschillende jaagperioden. Je mag jagen op de fazantenhen tussen 15 oktober en 1 januari, maar wil je jagen op de fazantenhaan, dan krijg je een andere periode. Hier mag je op jagen van 15 oktober tot en met 31 januari.

Overige dieren

Verder mag je in Nederland in bepaalde perioden jagen op houtduiven en op konijnen. Bij beschermde diersoorten is het alleen toegestaan om op te jagen onder bijzondere omstandigheden. Dit is als beschermde dieren overlast en schade veroorzaken of als zo’n dier een gevaar is voor de veiligheid en de volksgezondheid. Verder mag ook op beschermde diersoorten worden gejaagd als dat nodig is voor het beheer van de wildstand.