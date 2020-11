Juist in deze periode waarin veel mensen thuis zitten vanwege de Corona maatregelen zien we een enorme online aanwezigheid. Veel ondernemers spelen hier op in door een webshop te openen. Online marketing bureaus helpen deze ondernemers graag online vindbaar te zijn. Wij bespreken in deze mail de drie hoofd werkzaamheden binnen online marketing.

SEO

SEO of zoekmachine optimalisatie is het optimaliseren van een website op basis van het algoritme van Google. Door in te spelen op de honderden factoren van dit algoritme kan een SEO expert er voor zorgen dat een website hoger rankt binnen de organische resultaten van Google. De honderden factoren zijn onder te verdelen in Content, Techniek en Website Autoriteit.

SEA

SEA of zoekmachine advertising is het betaald promoten van jouw website. Dit kan door een zoekresultaat uit te laten lichten binnen de zoekmachine. Ook zijn er enorm veel display plekken waar je met jouw website kan worden vertoont. Bespreek de mogelijkheden eens met een SEA specialist die een voor jouw bedrijf geoptimaliseerde campagne kan opzetten.

Social advertising

Naast de display opties en de promotie mogelijkheden binnen de zoekmachines kun je ook reclame aanbieden op de verschillende social media kanalen. Denk hierbij aan LinkedIn, Facebook, Instagram en Pinterest. Het voordeel van deze manier van reclame maken is dat je heel specifiek kunt inspelen op de doelgroep die jij wilt aanspreken.

Is online marketing iets voor jouw bedrijf?

Online ondernemen in deze periode is niet zonder risico’s. Toch liggen er kansen om juist in deze markt online winst te behalen. Wil jij eens praten over online ondernemen en online marketing? Anglers en Maatwerk Online zijn twee online marketing bureaus gevestigd in het Industrie Gebouw in Rotterdam centrum. Zij bespreken de online marketing onderwerpen die in deze blog zijn besproken graag uitgebreid en zijn daarin graag de partner die jou aan online winst helpt.