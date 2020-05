Een non-profit organisatie beginnen is een nobel doel. De dankbaarheid is zeer groot en het kan je een voldaan gevoel geven. Maar, een non-profitorganisatie moet je ook onderhouden, vooral op financieel gebied. Gelukkig is er genoeg hulp te vinden. Subsidiegezocht kan je bijvoorbeeld goed op weg helpen. Maar, dat is natuurlijk niet alles. Er komt veel meer bij kijken. Om je alvast een steuntje in de rug te geven zijn hier vier tips die heel goed van pas zullen komen.

Vraag subsidie aan

Subsidies kunnen je enorm op weg helpen, maar dan moet je wel aan bepaalde eisen voldoen. Er zijn genoeg organisaties die verstand hebben van fondsenwerving en je kunnen helpen subsidies te vinden en aan te vragen.

Doe marktonderzoek

Net zoals wanneer je een normaal bedrijf begint, is het belangrijk eerst uit te zoeken of er wel behoefte is aan hetgeen wat je wil aanbieden. Dit geldt dus ook voor een non-profit organisatie. Misschien bestaat er al een non-profit die voor wil bereiken wat jij wil bereiken. Dan is het niet nodig om een nieuwe te beginnen. Mogelijk zou je in die organisatie mee kunnen doen of die organisatie lokaal meer onder de aandacht kunnen brengen.

Je missie goed in beeld

Waar sta je precies voor? Wat wil je bereiken? Het is de bedoeling bij een non-profit dat je mensen inspireert en ze ergens toe zet. Dit kan alleen wanneer je zelf honderd procent achter de missie staat en weet wat je eruit wil halen. En ook wanneer je je missie weet en duidelijk hebt gemaakt, kun je een plan opstellen. Dus zolang dit nog niet goed uitgepluisd is, kunnen er geen concrete plannen uit voortkomen.

Wat wordt je zakenplan?

Dat je een non-profit bent wil nog niet zeggen dat je geen geld verdient of mag verdienen natuurlijk. Je moet de non-profit wel overeind kunnen houden! Subsidies en donaties houden een non-profit vaak boven water, maar daarvoor heb je dus wel een goed zakenplan nodig om die subsidies en donaties vast te kunnen houden. Elk bedrijf heeft een zakenplan nodig, een non-profit dus ook.

Er komt natuurlijk veel meer bij kijken, maar dit geeft je al een stevige basis en een goed begin. Zaken als werving, communicatie op intern en extern gebied en management zijn ook heel belangrijk om tot op de bodem uit te zoeken. Veel succes ermee!