Nepwapens in opkomst: hoe zit het precies?

Sensatie afgelopen week bij uitgaansgelegenheid De Leeren Lampe in het Overijsselse Raalte. Drie jongemannen werden door de politie aangehouden, omdat zij met een vuurwapen de portier van de horecazaak bedreigd zouden hebben. Ze hoeven niet op zoek naar een advocaat in Raalte, want de uitbater besloot geen aangifte te doen, omdat er geen schade geleden werd.

Naar later bleek zou het bij de bedreiging om een nepwapen gegaan te zijn. Dat de bedreigde portier het getoonde pistool voor levensecht aan zag is echter niet verwonderlijk. Steeds vaker lezen we in de media berichten over overvallen met nepwapens en situaties waarin kinderen (!) onder schot worden gehouden door de politie, omdat zij volgens omwonenden met een vuurwapen door de wijk lopen. Blijkt het achteraf toch weer om een replica te gaan.

Begin deze maand was het ook weer raak in Arnhem, toen een “zwaarbewapende man”, die onder meer met een mitrailleur en messen door de wijk Schuytgraaf liep, een jongen van 13 bleek te zijn. Zijn moeder was achteraf verbolgen over het hardhandige optreden van de politie. Op het internet verschenen al gauw reacties in de trant van: “ze mag blij zijn dat haar kind nog leeft”. Want zo is het: tot op heden zijn er in Nederland geen situaties waarin de politie schoten loste op, wat later bleek, een kind met een nepwapen. Maar dat dergelijke situaties heel serieus genomen worden, in een tijd waarin terrorisme hoogtij viert, moge duidelijk zijn.

Te verkrijgen in het buitenland

Nepwapens zijn ontzettend gemakkelijk te verkrijgen. Ga je in de zomer op vakantie naar pakweg Frankrijk of Italië, dan kom je ze op iedere lokale markt tegen, tussen het speelgoed. Balletjespistolen die, zeker van wat verder af, niet van echt te onderscheiden zijn. En ook in Duitsland zijn ze gewoon in de winkel te verkrijgen.

Mag dat dan zomaar, met een op een pistool gelijkend voorwerp de straat op? Zijn hier geen wetten en regels voor? Zeer zeker wel: het in het openbaar bij je dragen van een imitatiewapen is in Nederland verboden. Hetzelfde geldt voor de verkoop ervan. Word je aangehouden met een neppistool op zak, dan kan je dit niet alleen een flinke boete, maar zelfs een strafblad opleveren.

En hoe zit het met speelgoed?

Veel kinderen vinden het echter leuk om politie-en-boefje te spelen, met een klappertjespistool of ander speelgoedwapen. Dit is natuurlijk niet verboden, mits het écht om speelgoed gaat. Neppistolen mogen alleen als speelgoed verkocht worden wanneer ze voorzien zijn van een CE-keurmerk én binnenshuis gebruikt worden. Op straat zwaaien met een klappertjespistool mag dus óók een kind van een jaar of 10 niet.