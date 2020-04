De zee bemachtigen en bijvoorbeeld een schip of landingsvaartuig navigeren is niet niks. Tegenwoordig hebben we GPS op zelfs onze mobiele telefoon, maar vroeger was dat wel anders. Zeelieden vertrouwden op de natuur en de omgeving om zich heen om ze de juiste richting aan te wijzen. Sommigen kennen die oude methodes nog wel en kunnen er mee overweg op zee, maar wat waren die methodes eigenlijk?

De zon

De makkelijkste methode om op de zee mee te navigeren is de zon. De zon komt op in het oosten en gaat onder in het westen. Op deze manier konden de zeelieden aan boord dus bepalen welke richting ze op gingen. Het noorden en het zuiden was te bepalen aan de hand van hoe schaduwen vielen in de avond.

Sterren

‘s Nachts werden de sterren gebruikt om te navigeren. Sterren komen ook op in het oosten en gaan onder in het westen. Net zoals de zon. Dit hielp zeelieden dus ook om hun richting te bepalen ‘s nachts. Verder werden ook de sterrenbeelden gebruikt. Omdat sterrenbeelden seizoensgebonden zijn, moesten ze dus goed weten wanneer welke sterrenbeelden in de lucht te zien waren. Aan de hand van de positie van deze sterrenbeelden konden ze ook vaststellen welke richting ze op gingen.

Vogels

Een andere makkelijke methode is het volgen van de vogels. Met name de vogels die vis in hun bek hadden. Vogels zonder vis in hun bek zijn nog op zoek naar eten en gaan daarvoor dus naar zee. Een vogel met een vis in zijn bek daarentegen is op weg naar land om zijn vangst op te eten. Op deze manier konden ze dus vaststellen welke richting land op was.

Breedtegraad en lengtegraad

De breedte- en lengtegraad werden (en worden) ook vaak gebruikt op zee. De breedtegraad werd vroeger berekend door de afstand tussen hemellichamen zoals de zon en sterren en de horizon. De lengtegraad precies berekenen was eerst praktisch gezien onmogelijk. Pas toen de chronometer was uitgevonden kon deze nauwkeurig worden uitgerekend.

Dit zijn methodes die werden gebruikt voordat er echt goed gereedschap was uitgevonden. Zeelieden gebruikten dus echt eerst alleen de natuur en de aarde zelf om erachter te komen waar ze waren en welke richting ze op gingen. Van sextanten naar radio navigatie naar GPS hoeven we ons vandaag de dag gelukkig hier niet meer zoveel zorgen om te maken.