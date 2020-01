Met narrowcasting interne communicatie kun je tegenwoordig heel veel. Het wordt dan ook vaak gebruikt door winkels, ziekenhuizen, tandartspraktijken of in liften voor personeel. Sommige moeten misschien iets grondig uitgelegd worden, dit zal later in dit artikel dan ook nog terugkomen. Je hebt 2 soorten narrowcasting, namelijk: narrowcasting interne communicatie en narrowcasting externe communicatie. Welke het handigst voor jouw bedrijf zijn, ligt aan je plannen met narrowcasting.

Wat is narrowcasting nou precies?

Narrowcasting is een soort van communicatie dat zowel intern door bedrijven gebruikt kan worden, als extern gebruikt kan worden door bedrijven. Wat voor soort narrowcasting jij het beste kan gebruiken ligt aan de intenties waarvoor je narrowcasting communicatie gaat gebruiken. Als je bijvoorbeeld een winkel hebt en je wilt reclame maken over wat er deze week in de aanbieding is, is narrowcasting externe communicatie de beste optie. Echter als je bijvoorbeeld een groot bedrijf hebt en je werknemers als ze in de lift, of bij de koffieautomaat staan, wilt informeren over de plannen of gebeurtenissen die die dag gaan plaatsvinden, dan is narrowcasting interne communicatie de beste optie voor jou en je bedrijf. Als jij denkt dat dit iets voor jouw bedrijf is, neem dan een kijkje op hun website.