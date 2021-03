Muizen, hoe kom je er vanaf?

Eén van de meest voorkomende overlastdieren in huis zijn muizen. Ze knagen aan verpakkingen en draden, laten (kleine) uitwerpselen en urine achter en verspreiden daarmee ook nog eens ziektekiemen. Je wilt ze daarom dus zo gauw mogelijk uit je huis verwijderd hebben! Een schoon huis betekent niet gelijk dat er automatisch geen muizen op af komen: ze zijn immers simpelweg op zoek naar voedsel. Heb je toch overlast door muizen of wil je graag weten hoe je het kunt voorkomen? Lees dan gauw onderstaande tips!

Een onaantrekkelijk huis

Dit klinkt misschien raar, maar muizen bestrijden doe je het beste door middel van je huis onaantrekkelijk voor muizen te maken. Hoe dan? Zorg er voor dat er geen ”toegangswegen” zijn voor muizen; denk aan kieren, gaten en spleten. Een huismuis kan al door een gaatje van een halve centimeter heen komen! Dicht daarom dus spleten en gaten. Dit kun je doen met staalwol of gaas. Daarnaast moet je ook goed kijken of de deuren goed dichtgaan en aansluiten met de grond. Merk je dat dit niet het geval is? Zorg dan dat het wordt gemaakt of pas eerdergenoemde tips toe; zo komen ze moeilijker binnen.

Voedsel goed bewaren

Waar voedsel is, zijn beesten. Groot en klein, ze komen er allemaal op. Zo merk je al gauw dat zodra de temperaturen oplopen, er allerlei vliegjes binnen zijn. Dit is ook zo muizen. Echter, zij zijn het hele jaar door opzoek naar eten. Sluit daarom voedsel goed af, bijvoorbeeld in afsluitbare bakjes. Deze dienen dan van metaal of hard plastic te zijn, zodat ze er niet gemakkelijk doorheen kunnen krijgen. Bovendien helpt het natuurlijk ook erg als je regelmatig het huis schoonmaakt: stofzuig de vloer en gooi overgebleven etenswaren tijdig weg. Daarnaast is het ook verstandig om voedsel achter deuren en kastjes te bewaren, echter wel onder één voorwaarde: deze moeten dan ook weer aan alle kanten goed dicht en afgesloten zijn!

Als de kat van huis is…

…dan dansen de muizen niet op tafel. Althans, dat hoop je. Een kat gaat op muizenjacht en kan daardoor voorkomen dat er een muizenplaag ontstaat, maar is geen garantie dat er helemaal geen muizen binnenshuis zijn. Houd je van katten en heb je zo nu en dan last van muizen? Dan kan het inderdaad een goede zet zijn. Overigens kan je ook muizenvallen inzetten. Je kunt ze lokken met pindakaas, chocolade en havermout en ze even later op ongeveer honderd meter van huis weer uitzetten. Natuurlijk bestaan er ook mogelijkheden om ze gelijk te doden. Kijk eens op de website van Bestrijdingsdienst voor meer muizenbestrijding tips.