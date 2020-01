Mooie autoritjes naar verschillende plaatsen en bestemmingen in Nederland

In Nederland zijn er genoeg mooie plekken waar je met de auto heen kunt. Veel plekken kun je bekijken via de fiets of lopend. De plekken in dit artikel zijn heel leuk om met de auto te bezoeken. Bij sommige van onderstaande bestemmingen is het handiger om met de auto hiervoor te gebruiken vanwege de afstand. De meest leuke autoroutes naar topbestemmingen van Nederland lees je in deze blog.

Een nieuwe auto nodig?

Ben je toe aan vervanging van je huidige auto? Of ben je op zoek naar je eerste auto? Bij Bert Wieten slaag je zonder twijfel. Bekijk de website van autobedrijf Bert Wieten vandaag nog.

De provincie Zeeland

De gehele provincie Zeeland is een mooie provincie om met je auto te rijden. Rijd naar Middelburg, Nieuwdorp, Ovezande, Goes, Kloetinge, Wilhelminadorp, Wolphaartsdijk. Clinge, Hulst, Kapelle of naar Arnemuiden. Daarnaast is het ook geweldig om naar deltapark Neeltje Jans te rijden met je auto. Het park is zowel educatief als attractief.

Touristique Flevoland

In Flevoland is de zogenaamde route Touristique Flevoland een echte aanrader. Je rijdt over een stuk snelweg wat overgaat op een toeristische weg. De route begint op de snelweg zoals gezegd. Je rijdt langs mooie natuurgebieden, bezienswaardigheden en attracties. Als je van de snelweg afgaat, ontdek je de mooiste plekken van Nederland.

De Holland-Amerika-route

De Holland-Amerika-route is een prachtige route langs de Maas. De rivier dwars door prachtig laagland, kastelen, rivierduinen en pittoreske dorpjes. Na 150 kilometer touren vind je een lekker restaurant waar je heerlijk Amerikaans kunt dineren.

Nog meer routes

Als je met je auto de Lek en Lingeroute overrijdt, kom je langs polders, boerderijen en de plaats Gorinchem. De Heuvelrugroute is een prachtige route. Je komt langs het Kromme Rijngebied, de Bunnik en Cothen. Rijd eens over de Noord-Veluweroute langs Paleis het Loo, Apeldoorn en Vaassen. De Sallandroute brengt jou langs Holten, Holterberg en Hellendoorn. Berijd de Sagenlandroute als je Borne, Saasvelder Molen, watermolens, boerderijen en kapelletjes voorbij wilt zien komen. Ben je een natuurliefhebber? De Zuid-Veluweroute brengt je langs Nationaal Park De Hoge Veluwe, Nationaal Park Veluwezoom en Arnhem.