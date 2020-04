De kinderen hebben zomervakantie, jij hebt ook eindelijk je vrije weken van werk, tijd om eropuit te gaan! Ga je een camper huren in Utrecht, of ga je toch liever naar een hotel waar alles voor je geregeld is? Elk persoon is anders en iedereen heeft zijn voorkeuren, dit geldt ook voor vakanties. Er zijn enorm veel verschillende soorten vakanties, welke past het beste bij jou?

Hotel

Een all-in vakantie in een hotel vieren is heerlijk als je compleet wil relaxen. Alles wordt voor je geregeld en je hoeft nergens naar om te kijken. Alleen gaan, met een partner, of met kinderen, het is allemaal mogelijk! Er zijn zelfs hotels speciaal voor mensen die zonder kinderen zijn, mocht je ├ęcht de rust willen pakken.

Recreatiepark

Heb je jong kroost? Dan is een recreatiepark ideaal. Veel activiteiten en een recreatieteam om de kinderen bezig te houden zodat jij even achterover kan liggen in de zon met een biertje in je handen. Er zijn recreatieparken waar je met je caravan of camper kunt staan. Heb je die niet? Geen nood! Genoeg parken hebben ook huisjes die je kunt huren voor een week of twee.

Stedentrip

Hou je wel van een beetje cultuur snuiven? Veel nieuwe plekken zien? Dan is een stedentrip wel iets voor jou. Je kunt meerdere steden in verschillende landen, of in een land bezoeken. Net wat je zelf fijn vindt! Je kunt zelf de trip regelen, maar als je dat liever uit handen wilt geven, kun je altijd nog op een groepsreis gaan.

Verrassing

Deze vakantiesoort is de laatste jaren heel erg populair geworden. Vooral om zijn verrassingselement. Je gaat naar het vliegveld en pas daar krijg je je ticket, je weet dus pas op het laatste moment waar je heen gaat! Voor de echte avonturiers onder ons.

Deze vakanties kun je natuurlijk ook met elkaar combineren! Ga met je eigen camper een stedentrip doen of laat een vriend je vakantie regelen. Of ga de ene week naar een recreatiepark met de kids en de andere week naar een hotel. Iedereen relaxt op zijn eigen manier. Hoe relax jij het liefst?