Zoals een oud Afrikaans gezegde gaat: “Er is een dorp voor nodig om een kind op te voeden”. En elke ouder kan dit beamen. En kinderopvangen en kinderdagverblijven? Die zingen dat ook dagelijks. Het is niet niks om kinderen op te voeden en voor ze te zorgen. Kidsvision ziet dit ook in. U wilt ze als kinderdagverblijf natuurlijk de beste zorg geven. Om u hiermee verder op weg te helpen hebben we hier drie tips die uw kinderdagverblijf aangenamer en beter kunnen maken.

Software

Afhankelijk van hoe groot uw kinderdagverblijf is, is administratie een grote klus zijn of kan het dat worden. Alles zelf bijhouden via papier is praktisch gezien onmogelijk. En ook qua veiligheid is het niet aan te raden. Daarom is kinderopvang software een must. Alles wordt elektronisch bijgehouden en de veiligheid gaat er ook flink op vooruit! Check eens de software uit die Kidsvision te bieden heeft.

Zorg voor goed en ervaren personeel

Een goede werknemers is tien keer beter dan drie slechte werknemers. Met kinderen werken is geen makkelijk karweitje en u neemt ontzettend veel verantwoordelijk op u. Goed personeel moet daarom ook een prioriteit zijn. Iemand die niet alleen goed met kinderen om kan gaan, maar ook met de ouders. Want uw personeel zal ook veel met ouders te maken hebben. Iemand die getraind is om met kinderen te werken is enorm waardevol. Verder is het natuurlijk ook belangrijk om uw personeel geschoold te houden door regelmatig cursussen te doen. Mocht dat nou voor het leren van een nieuwe vaardigheid zijn, of simpelweg om wat kennis op te frissen.

Luister naar de feedback van ouders

Ouders zijn misschien niet professioneel opgeleid om met kinderen te werken, maar hun eigen kind kennen ze door en door. Hun mening en feedback aan de kant schuiven is daarom dan ook een no no. Ouders willen er alles aan doen om hun kind het zo comfortabel mogelijk te maken, en dit kan alleen als ze weten dat er naar ze geluisterd wordt en dat ze serieus worden genomen. Als u dat niet doet, vertrouwen ze u hun kind ook niet toe. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ouders mogen dan niet alles weten, maar dat betekent niet dat ze niks waardevols te vertellen of te bieden hebben. Luister dus ook naar de ouders!