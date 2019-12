Meer klanten naar je winkel? 4 tips!

Overleven met een fysieke winkel: in een tijdperk waarin we massaal online shoppen is het een fikse opgave. Winkelstraten vertonen steeds meer leegstand, collega-ondernemers sluiten de deuren. Hoe zorg je er nou voor dat er nog wel klanten bij jou binnenlopen? In deze blog geven we je een aantal handige tips!

Een virtuele tour door je winkel

In het kader van ‘van een nood een deugd maken’ kun je je website juist gebruiken om meer bezoekers naar je fysieke shop te trekken. Je kunt potentiële klanten namelijk alvast een een inkijkje geven in je winkel door middel van een virtuele rondleiding. Zo raken ze onder de indruk van de sfeer in je winkel en kan het haast niet anders dan dat ze eens in het echt willen komen kijken. Je kunt de tour op je website plaatsen, maar bijvoorbeeld ook in Google Maps laten weergeven!

Gebruik je etalage als uithangbord

De groep die je het gemakkelijkst kunt bereiken is natuurlijk het winkelend publiek, dat toch al door de winkelstraten struint. Door middel van een opvallende etalage verleid je de mensen juist bij jouw winkel naar binnen te gaan. Zorg dus voor een etalage die meteen in het oog springt, bijvoorbeeld door middel van een specifiek thema of opvallende kleuren. En verander regelmatig je etalage. Anders zullen mensen die regelmatig langslopen denken dat jouw collectie nog steeds hetzelfde is als pakweg een maand geleden en zullen ze niet naar binnen gaan.

Organiseer een evenement en mobiliseer de pers

Je kunt ook een evenement organiseren, bijvoorbeeld voor een goed doel. Het hoeft natuurlijk niet meteen zo groot aangepakt te worden als de Glamour Stiletto Run, maar iets anders ludieks in die trant trekt ongetwijfeld de nodige bezoekers. Licht vooraf de pers in zodat ze ter aankondiging een stukje kunnen schrijven. En dan maar hopen dat de mensen die op je evenement afkomen onder de indruk raken van je winkel, zodat je ze later opnieuw kunt welkom heten!

Gebruik klantenkaarten om klanten te laten terugkeren

Veel winkels geven hun klanten de mogelijkheid om punten te verzamelen middels een klantenkaart. Deze punten kunnen vaak ingezet worden als korting op een volgende aankoop. Dit is een uitstekende manier om bestaande klanten terug te laten komen naar je winkel. Het is immers toch een uitdaging om die spaarkaart vol te krijgen!