Meedoen met een loterij

Iedereen wil weleens een mooie prijs winnen. Het meedoen aan verschillende loterijen vergoot de kans om bijvoorbeeld een mooi geldbedrag te winnen of een spiksplinternieuwe auto. In Nederland hebben we verschillende loterijen waar je aan kan deelnemen. Bekende loterijen in Nederland zijn onder andere de BankGiro loterij, Nationale Postcodeloterij en de Vriendenloterij. Samen maken deze loterijen deel uit van Nationale Goede Doelen Loterijen. Zij steunen verschillende goede doelen. Om mee te spelen, koop je loten en een deel van deze opbrengst zal worden geschonken aan een goed doel.

Vriendenloterij opzeggen

De Vriendenloterij is één van de loterijen waar je in Nederland aan mee kan doen. De Vriendenloterij bestaat sinds 1989, en werken met verschillende goede doelen. Heb jij een abonnement op de Vriendenloterij en wil je niet langer meer meespelen? Dit is makkelijk online te regelen. De Vriendenloterij opzeggen doe je gemakkelijk online en is met enkele minuten geregeld zonder telefonisch contact of langere wachtrijen. Blijf vooral niet te lang meespelen als je het geld beter ergens anders voor kunt gebruiken.

Geld besparen

Als je maandelijks geld wilt besparen is het een goed idee om je abonnementen na te lopen. Vraag jezelf hierbij af of je het abonnement echt nodig hebt of zou je hem wel kunnen missen. Het meedoen aan een loterij is leuk als je het geld elke maand kunt missen en natuurlijk als je in de zoveel tijd een leuke prijs wint. Maar soms is het beter om je deelname (tijdelijk) stop te zetten. Je kunt gemakkelijk je abonnement opzeggen om wat geld te besparen.

Abonnementen makkelijk opzeggen

Een abonnement afsluiten is vaak snel gedaan, maar dit abonnement weer opzeggen kan soms lastig zijn. Als je niet lang aan de telefoon wilt wachten is er de optie om deze online op te zeggen. Dit kan met een paar clicks geregeld worden. Abonnementen opzeggen doe je daarom het makkelijkst online. Soms lijkt het wel alsof ze het opzeggen van een abonnement extra moeilijk maken om je te behouden, maar dat hoeft dus niet zo te zijn. Bedrijven trainen hun klantenservice dusdanig om jou te kunnen overtuigen om lid te blijven. Door schriftelijk en online op te zeggen, vermijd je het contact met de klantenservice. Als je zeker weet dat je wilt opzeggen, twijfel dan niet langer en stop je deelname dan snel online. Zo bespaar je ook een hoop geld voor andere leuke dingen.