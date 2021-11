Manieren om geld te besparen als bedrijf

Je hebt een onderneming die goed loopt, maar je bent eigenlijk altijd wel op zoek naar manieren om geld te besparen binnen jouw bedrijf. Het is allemaal al duur genoeg. In dit blog bespreken we meerdere manieren om geld te kunnen besparen.

Processen efficiënter maken

Wellicht kun je intern kijken waar bepaalde processen efficiënter ingericht kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan industriële automatisering. Maak je gebruik van veel machine, dan is dit zeker een goede mogelijkheid. Maar kijk ook naar werkzaamheden op kantoor. Wellicht dat daar ook zaken gedigitaliseerd kunnen worden om tijd te besparen. Deze tijd kan vervolgens weer aan jouw klanten worden besteedt.

Energieverbruik verlagen

Met een onderneming verbruik je altijd heel veel energie. Daarom is het goed om te kijken hoe je het energieverbruik kunt verlagen. Dit kun je bijvoorbeeld doen door energiemonitoring toe te passen. Door jouw energieverbruik continu in de gaten te houden, kun je bijsturen waar mogelijk. Met als resultaat lagere energielasten.

Kosten terugdringen en strategische inkoop

Het is goed om altijd te kijken naar de kosten. Waar kun je nog geld besparen? Als je industriële automatisering kunt toepassen, dan is de kans groot dat je teveel FTE in dienst hebt. Wellicht dat hierin kosten kunt besparen. Maar denk ook aan het strategisch inkopen en het betalen van debiteuren. Dit zijn allemaal manieren om op het juiste moment over genoeg geld te beschikken. En dat is wel net zo handig als je ondernemer bent en financieel ook de ruimte wilt hebben om goed te kunnen ondernemen.