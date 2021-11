Wil je jouw auto verkopen en heb je geen idee hoe je dit het best kunt doen? In deze blog delen we tips om zo snel mogelijk van jouw eigen auto af te komen. Natuurlijk is het ook mogelijk om je auto te verkopen via een online marktplaats. Toch kiezen veel mensen ervoor om dit niet te doen. Waarom? Veel mensen zitten er niet op te wachten om zelf hun auto te verkopen. Potentiële kopers komen langs de deur en willen en proefrit maken. Ze stellen je allerlei vragen, waar je mogelijk helemaal het antwoord niet op hebt. Een auto verkopen via een online marktplaats heeft voor veel mensen daarom niet de voorkeur. Het levert simpelweg teveel gedoe op.

Wist je dat er in België ook meerdere opkopers zijn? Auto opkopers bieden je een marktconforme prijs voor jouw auto en doen dit op basis van enkele foto’s en informatie. Dit gaat als volgt in zijn werk:

Op de website ‘Beste Auto Bod’ kun je jouw auto verkopen. Het betreft hier een auto opkoper in België.



Kies het merk en het model van jouw auto

Geef antwoord op een aantal korte vragen

Geef zo mogelijk de volgende informatie:

informatie over mogelijke schade in of rondom de auto

Binnen 24 uur ontvang je een een e-mail met daarin een bod op jouw auto. Op basis van dit bod kun je bepalen of je jouw auto wil verkopen. Is dat het geval? Gefeliciteerd! Je hebt eenvoudig en zonder gedoe binnen 24 uur je auto verkocht. Er wordt een afspraak gemaakt om je auto op te laten halen.

