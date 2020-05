Maak van je huis een Smart Home!

Tegenwoordig heeft iedereen wel een aantal slimme gadgets. Ook thuis gebruiken mensen steeds meer slimme gadgets. Je kunt hiermee langzaam overstappen naar een duurzaam huis. Hiermee woon je comfortabel en bespaar je op energiekosten. Ben je op zoek naar een nieuwe woning? Je kunt dan ook kijken hoe duurzaam je nieuwe woning zal zijn. Hoe weet je nu welke producten jouw huis slim maken? In dit artikel delen we een aantal tips!

Lampen

Je kunt veel besparen op jouw energierekening door effici├źnt te verlichten. Je kunt met slimme lampen je hele huis automatiseren. Denk bijvoorbeeld bij het thuiskomen en het huis verlaten. Ook kun je gebruik maken van een dimmer waarmee je het licht kunt toepassen zoals jij wilt.

Slimme apparaten

Bij een smart home horen slimme apparaten. Dit zijn schakelaars die je plaatst tussen het stopcontact en jouw apparaat. Zo kun je producten in stopcontacten laten zonder dat ze stroom slurpen. Je bedient deze schakelaars met je mobiel en zo bespaar je op energiekosten.

Buiten

Ook buiten in je tuin of balkon kun je slimme apparaten toepassen. Bij een grote tuin is een intelligent tuinsysteem bijna onmisbaar. Je sproeit nooit meer te veel water en bespaart op waterverbruik. Daarnaast kun je ook de lampen zo instellen zodat ze niet de gehele dag en nacht aanstaan.

Veiligheid

In elk huis is veiligheid erg belangrijk. Met slimme rookmelders kun je de luchtkwaliteit in je huis monitoren. Wanneer er gevaarlijke stoffen worden gedetecteerd, krijg je direct een melding op je smart device.

Daarnaast kun je ook apparaten en onderdelen in je huis automatiseren. Keukenfabrikanten zijn steeds meer bezig met het bouwen van slimme koelkasten om te besparen op energiekosten. Ook worden er steeds meer deuren en ramen geautomatiseerd die je zelf niet meer open en dicht hoeft te doen.