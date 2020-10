Op kamers gaan in je studententijd is niet ongewoon. Wat wel gewoon is, is kleine ruimtes. Nederland is een klein land dus het is niet raar dat studentenruimtes ook wat aan de kleinere kant zijn wanneer je op je budget moet letten. Maar, hoe kun je je ruimte het beste inrichten? Wij hebben hier drie tips die je kunnen helpen met je studentenkamer inrichting.

Koop een hoogslaper

Dit is afhankelijk van de hoeveelheid ruimte die je hebt, maar als de ruimte echt beperkt is, kan een hoogslaper een goede oplossing zijn om optimaal gebruik te maken van je ruimte. Je slaap bovenin en onderin kun je een bureau, bank of eventueel iets anders kwijt.

Denk in de hoogte

Als je wat minder vierkante meters hebt die je kunt benutten, kun je eens kijken wat je met de hoogte kan. Lange kasten zijn wat meer ruimtebesparend dan twee kleine kasten naast elkaar.

Gebruik meubilair voor meerdere functies

Wil je graag een bank op je kamer waar jij en je vrienden kunnen zitten, maar is de ruimte niet al te groot? Dan is een slaapbank misschien een oplossing. Overdag kun je de bank normaal gebruiken, maar ‘s nachts kun je hem gewoon gebruiken als bed. Een ander goed voorbeeld, is het gebruiken van een stoel als je nachtkastje waar je je wekker en telefoon op kwijt kan. Het staat misschien niet zo mooi of netjes, maar wanneer er iemand langskomt kan de stoel ook gebruikt worden. Twee functies in een dus.

Wanneer je met restricties werkt, moet je creatiever denken met de middelen die je hebt. Wees dus creatief en probeer dingen die hartstikke raar lijken, maar wel heel handig en praktisch zijn. Als het werkt, dan werkt het!