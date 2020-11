Met het koude weer in het land en de feestdagen bijna hier is het officieel: het is winter! Lekker knus onder een dekentje voor de open haard met wat warme chocolademelk, wie wil dat nou niet? Maar ben je niet iets vergeten? De tuin! Maar, hoe moet je je tuin aanpakken voor de winter? Nou, je kunt onder andere de volgende drie tips inzetten!

Bedek je tuinmeubelen

De winter is natuurlijk niet alleen maar koud, maar ook regenachtig, vooral in ons kleine kikkerlandje. En je wil natuurlijk niet dat je tuinmeubels nat worden geregeld en bevroren raken. Bedek je tuinmeubels daarom op tijd om dat probleem te voorkomen. Dit kan makkelijk met een groot zeil. Als je genoeg ruimte in je garage of schuur hebt kunnen ze daar natuurlijk ook altijd nog. Heb je een overkapping? Dat is al helemaal ideaal! Dan kun je je tuinmeubelen gewoon blijven gebruiken.

Maai je gras

Met kunstgras is de winter natuurlijk geen probleem, maar wanneer je echt gras in je tuin hebt, is het handig om je gras te maaien voordat het koude weer echt inkickt. Maar let op! Maai het niet te kort of te lang. Te kort en de kou en eventueel sneeuw (als we geluk mogen hebben dit jaar) kunnen de wortels van je gras beschadigen. Te lang en er kan sneeuwschimmelziekte ontstaan. Misschien toch maar dat kunstgras leggen dit jaar?

En natuurlijk: maak je tuin gezellig!

Je tuin hoeft er niet alleen maar mooi uit te zien in de zomer en in de lente. De winter brengt ook hartstikke mooie dingen met zich mee. Hang lichtjes op, zet een kerstboom neer, nep of echt, en maak een vuurtje als je daar ruimte voor hebt! Zo kun je extra genieten van het seizoen.