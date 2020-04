Je huis. De plek waar je je thuis en comfortabel moet voelen. Dus richt het in zoals je wil. Hou je meer van tapijttegels, of toch liever natuursteen? Wil je een open ruimte waar je zo elke kamer in kan lopen, of wil je toch graag een gesloten ruimte? Iedereen heeft een eigen smaak en hoe iemands huis is ingericht kan wat over ze zeggen, maar er zijn altijd wel trends die velen aanhouden. Lees in deze blog wat de interieurtrends van 2020 zijn.

Navy blauw

Een elegante kleur blauw die bijna overal mee te combineren is. De kleur wordt ook wel “classic blue” genoemd en is de 2020 Pantone Color of the Year. Jarenlang was grijs de standaard, maar blauw neemt nu de eerste plek ik bij velen. Het is goed te combineren met heel veel stijlen. Hou je van traditioneel of juist modern? Met deze tint kan alles.

Duurzaamheid

Mensen denken steeds meer aan het milieu en hun omgeving. Een goede manier om je steentje bij te dragen is om duurzame producten te gebruiken. Ook in je interieur. Koop bijvoorbeeld producten die van gerecycled materiaal gemaakt zijn of die heel lang mee kunnen zodat je niet elk jaar nieuw hoeft te halen. Het milieu zal je dankbaar zijn.

Patronen

Voor velen een beetje ouderwets, maar blijkbaar maakt het een comeback. Patronen met bloemen zijn terug! Lekker kleurrijk en nostalgisch. Het is vooral goed te combineren met wat meer modern meubilair.

Tweekleurige keukens

Zwart en wit gecombineerd met hout is de nieuwe rage. Witte keukens waren heel lang de standaard, maar dat geeft nu plek voor kleurencombinaties in 2020. Vooral houten kabinetten en eilanden worden heel populair!

Verborgen keukens

Minimalisme is natuurlijk al best een tijdje een trend in de interieurindustrie. Opbergruimtes zijn slimmer gebouwd en kamers worden kleiner, dus het kunnen “wegstoppen” van je keuken is ideaal. Velen hebben hun koelkast al in hun keukenkastjes kunnen integreren, waarom gaan we niet een stapje verder?

Dit waren 5 voorbeelden van trends die opkomen in het jaar 2020. Met de huidige situatie is thuisblijven een must, dus je huis een beetje opknappen en gezellig maken is natuurlijk een must. Wat vind jij van deze trends?